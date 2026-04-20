دعوة كل من الرئيس عون ونتنياهو الى البيت الأبيض؟
20 April 2026
2 mins ago
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
بقيت الأنظار مشدودة للاتصالات اللبنانية - الأميركية، وسط ترجيحات من اتصال بين الرئيسين جوزاف عون ودونالد ترامب، قد تسبق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، التي بدأت في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن قبل أيام، على أن تعقد الجولة رقم - 2 في بحر الأسبوع الجاري على مستوى السفراء..
وينتظر لبنان نتائج الاتصالات الجارية مع الادارة الاميركية وبعض الدول الاخرى المعنية بوقف الحرب، لتحديد موعد للإجتماع الثاني بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي برعاية اميركية، ولو ان المعلومات افادت عن احتمال انعقاد اجتماع هذا الاسبوع على مستوى سفيري لبنان ندى حمادة معوض واسرائيل يحيئيل لايتر يمهد لعقد مفاوضات موسعة بحضور ممثلين عن الحكومتين، وقبل انتهاء هدنة الايام العشرة، مع فارق ان يضم الاجتماع الثاني اضافة الى السفراء ممثلين سياسيين وخبراء وتقنيين وربما عسكريين، للبحث في تفاصيل جدول اعمال المفاوضات، المفترض ان تتناول في اول بند وقف الخروقات الاسرائيلية المستمرة منذ اتفاق واشنطن، وآليات الانسحاب من المواقع المحتلة وانتشار الجيش اللبناني ثم تثبيت الحدود ، هذا اذا وافق ممثلو الاحتلال على البدء بهذه النقاط،وسط تطلع تحديد مهلة هدنة الـ 10 أيام.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر مطلعة عن مساعٍ عربية وأوروبية تُبذل من أجل تأجيل دعوة كل من الرئيس عون ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الى البيت الأبيض.
Just in
06 :30
لبنان ساحة جديدة للصراع التركي - الإسرائيلي (الأخبار) تتمة
06 :13
أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026 تتمة
06 :10
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026 تتمة
05 :47
على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
23 :09
التلفزيون الإيراني: المطالب الأميركية المفرطة والتناقضات المستمرة عرقلت المحادثات
22 :39
ترامب: قوات المارينز تحتجز سفينة حاولت اختراق الحصار الأميركي
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026
على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان
النائب سليم عون: أهم ورقة يمكن أن يمتلكها لبنان في المفاوضات هي وحدة موقفه الداخلي والبداية يجب ألا تكون أقل من الإنسحاب واستعادة الأسرى وعودة الأهالي
صورة صادمة.. جندي اسرائيلي يحطم تمثال يسوع المسيح في جنوب لبنان
الجيش يُزيل ساترًا ترابيًّا كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على طريق الماري - عين عرب ويستكمل أعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه - صور
"حزب الله" ينفي ارتباطه بخلية تم القبض عليها في سوريا: ادعاءات واتهامات كاذبة ومفبركة
خاص - لا ضمانات بوقف الحرب.. مصادر "الحزب" توضح حقيقة تحذير النازحين
خاص - لا مقوّمات حياة في الجنوب.. أوساط مطلعة تكشف سبب زحمة السير ثاني يوم الهدنة
عملية تمشيط وتفجيرات في دير سريان- مرجعيون ونسف منازل في ميس الجبل
توقيف تاجر مخدرات مع زبون له على يد شعبة المعلومات
هجوم لاذع من قبلان: لبنان لا يتحمّل "نابليون جديد"
السفير البابويّ من بكركي: البابا يولي الجنوب اهتمامًا خاصًّا
الجيش: تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في حارة حريك
خاص - لبنان يتهيأ لمسار تفاوضي جديد… ترتيبات مكثفة وتباين في هذه النقاط
عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
06 :30
لبنان ساحة جديدة للصراع التركي - الإسرائيلي (الأخبار) تتمة
-
06 :13
أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026 تتمة
-
06 :10
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026 تتمة
-
05 :47
على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
23 :09
التلفزيون الإيراني: المطالب الأميركية المفرطة والتناقضات المستمرة عرقلت المحادثات
-
22 :39
ترامب: قوات المارينز تحتجز سفينة حاولت اختراق الحصار الأميركي
لبنان ساحة جديدة للصراع التركي - الإسرائيلي
20 April 2026
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026
20 April 2026
على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان
20 April 2026
النائب سليم عون: أهم ورقة يمكن أن يمتلكها لبنان في المفاوضات هي وحدة موقفه الداخلي والبداية يجب ألا تكون أقل من الإنسحاب واستعادة الأسرى وعودة الأهالي
19 April 2026
صورة صادمة.. جندي اسرائيلي يحطم تمثال يسوع المسيح في جنوب لبنان
19 April 2026
الجيش يُزيل ساترًا ترابيًّا كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على طريق الماري - عين عرب ويستكمل أعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه - صور
19 April 2026
"حزب الله" ينفي ارتباطه بخلية تم القبض عليها في سوريا: ادعاءات واتهامات كاذبة ومفبركة
19 April 2026
إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ شراكته مع إسرائيل
19 April 2026
البيت الأبيض: فانس سيقود الوفد الأميركي في المباحثات مع إيران
19 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - لا ضمانات بوقف الحرب.. مصادر "الحزب" توضح حقيقة تحذير النازحين
