عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026
20 April 2026
source: tayyar.org
الأخبار: وقائع من مفاوضات إسلام آباد..."وديعة" اليورانيوم و"صندوق" رسوم المضيق وملف لبنان
لبنان يطلب مليار دولار من صندوق النقد لمواجهة أعباء الحرب
رعد: حقوقنا واضحة لا تحتاج إلى تفاوض
أميركا- إيران: عودة الى حافة الحرب
النهار: "نزوحات متعاكسة" وتكريس لـ"شريط حدودي"... نواف سلام إلى لقاء ماكرون والاتحاد الأوروبي
اللواء: استعداد لبناني لجولة - 2 من المفاوضات.. وانتهاكات الاحتلال تفرمل عودة الجنوبيِّين
مشاورات رئاسية في بعبدا.. وسلام إلى بروكسيل والأليزيه
البناء: تفاوض أميركي إيراني على صفيح ساخن عنوانه هرمز وصولا إلى حافة الهاوية | مذكرة الخارجية الأميركية تمنح الاحتلال شرعية استمرار العدوان بتوقيع لبناني | المقاومة تؤكد قرار الرد على كل اعتداء والاحتلال يعترف بـ قتيلين و37 إصابة
المدن: لبنان في الهدنة: إسرائيل تعلن قتل مسلح اخترق "دفاعها" جنوباً
الديار: مُفاوضات اسلام أباد تحسم المواجهة الأميركيّة ــ الإيرانيّة
توسيع «تل أبيب» عمليّاتها جنوباً يُهدّد استمرار الهدنة
الجمهورية: أسبوع حاسم في إسلام آباد
المفاوضات الأميركية- الايرانية إلى نقطة الحل أو الانفجار
نداء الوطن: اتصال ثانٍ مرتقب بين عون وترامب وإيران تفتح النار على بعبدا
الجنوب بعد السلام واحة حياة
l'orient le jour: « Ligne jaune » israélienne, du Sud à la Syrie : Gaza comme mode d’emploi au Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن عن جولة محادثات جديدة ويجدد تهديده بتدمير بُنى إيران التحتية
الأنباء الكويتية: الجيش يفتح الطرق ويؤمّن أخرى بديلة لمسالك الجسور ودعم داخلي وخارجي لرئاستي الجمهورية والحكومة
06 :30
لبنان ساحة جديدة للصراع التركي - الإسرائيلي (الأخبار) تتمة
06 :20
دعوة كل من الرئيس عون ونتنياهو الى البيت الأبيض؟ (اللواء) تتمة
06 :13
أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026 تتمة
05 :47
على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
23 :09
التلفزيون الإيراني: المطالب الأميركية المفرطة والتناقضات المستمرة عرقلت المحادثات
22 :39
ترامب: قوات المارينز تحتجز سفينة حاولت اختراق الحصار الأميركي
على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان
النائب سليم عون: أهم ورقة يمكن أن يمتلكها لبنان في المفاوضات هي وحدة موقفه الداخلي والبداية يجب ألا تكون أقل من الإنسحاب واستعادة الأسرى وعودة الأهالي
صورة صادمة.. جندي اسرائيلي يحطم تمثال يسوع المسيح في جنوب لبنان
الجيش يُزيل ساترًا ترابيًّا كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على طريق الماري - عين عرب ويستكمل أعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه - صور
"حزب الله" ينفي ارتباطه بخلية تم القبض عليها في سوريا: ادعاءات واتهامات كاذبة ومفبركة
خاص - لا ضمانات بوقف الحرب.. مصادر "الحزب" توضح حقيقة تحذير النازحين
خاص - لا مقوّمات حياة في الجنوب.. أوساط مطلعة تكشف سبب زحمة السير ثاني يوم الهدنة
عملية تمشيط وتفجيرات في دير سريان- مرجعيون ونسف منازل في ميس الجبل
توقيف تاجر مخدرات مع زبون له على يد شعبة المعلومات
هجوم لاذع من قبلان: لبنان لا يتحمّل "نابليون جديد"
السفير البابويّ من بكركي: البابا يولي الجنوب اهتمامًا خاصًّا
الجيش: تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في حارة حريك
خاص - لبنان يتهيأ لمسار تفاوضي جديد… ترتيبات مكثفة وتباين في هذه النقاط
عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
