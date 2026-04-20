على غرار غزة..الجيش الإسرائيلي يهدم "بلدات بأكملها" في لبنان
20 April 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: كشفت صحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المباني في قرى جنوب لبنان، وأحيانا يدمر بلدات بأكملها، رغم سريان وقف إطلاق النار.
وصرح عدد من قادة الجيش للصحيفة الإسرائيلية، أن منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس "تهدم بشكل ممنهج"، في إطار سياسة "تطهير المنطقة".
وأنشأ الجيش الإسرائيلي "منطقة عازلة" جنوبي لبنان، حيث يقول إن حزب الله يستخدم البنية التحتية المدنية لتخزين الأسلحة أو حفر أنفاق تحت المنازل.
لكن، وفق "هآرتس"، يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يفرق بين المباني التي يستخدمها الحزب وتلك التي لا يستخدمها، إذ تشير التقارير إلى "هدم بلدات بأكملها".
06 :30
لبنان ساحة جديدة للصراع التركي - الإسرائيلي
06 :20
دعوة كل من الرئيس عون ونتنياهو الى البيت الأبيض؟
06 :13
أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026
06 :10
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2026
23 :09
التلفزيون الإيراني: المطالب الأميركية المفرطة والتناقضات المستمرة عرقلت المحادثات
22 :39
ترامب: قوات المارينز تحتجز سفينة حاولت اختراق الحصار الأميركي
