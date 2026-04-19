"حزب الله" ينفي ارتباطه بخلية تم القبض عليها في سوريا: ادعاءات واتهامات كاذبة ومفبركة
-
19 April 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان الآتي:
"ينفي حزب الله بشكل قاطع وجازم الادعاءات والاتهامات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تم القبض عليها في سوريا بحزب الله، ويعيد التشديد على ما أعلنه مرارًا وتكرارًا أن لا تواجد له داخل الأراضي السورية، وأن ليس لديه هناك أي نشاط مهما كان شكله ونوعه".
اضاف الباين: "إن حزب الله إذ يرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، يستغرب الإصرار المتكرر على زجّ اسمه في كل حادثة أمنية، وكأن هناك محاولة مبرمجة لتحميله مسؤولية أي حدث بهدف تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسي والوحيد، وهو مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعاً عن لبنان وشعبه".
-
Just in
-
19 :56
معلومات mtv: الاجتماع التحضيري الثاني بين لبنان وإسرائيل سينعقد الثلاثاء أو الأربعاء المقبل ويتم خلاله الاتفاق على موعد ومكان انعقاد المفاوضات المباشرة
-
19 :09
"الوكالة الوطنية": جيش العدو الإسرائيلي يقوم بحرق المنازل في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون
-
18 :44
معاريف: العبوات الناسفة "الفخ المميت" للجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان مع اصابة 37 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
18 :39
نتنياهو: نحن في حرب ضد إيران التي تنشر عدم الاستقرار في العالم ولا نملك صديقا أفضل من الولايات المتحدة
-
18 :29
إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ شراكته مع إسرائيل تتمة
-
18 :17
البيت الأبيض: فانس سيقود الوفد الأميركي في المباحثات مع إيران تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - لا ضمانات بوقف الحرب.. مصادر "الحزب" توضح حقيقة تحذير النازحين
-
EXCLUSIVE
خاص - لا مقوّمات حياة في الجنوب.. أوساط مطلعة تكشف سبب زحمة السير ثاني يوم الهدنة
-
عملية تمشيط وتفجيرات في دير سريان- مرجعيون ونسف منازل في ميس الجبل
-
توقيف تاجر مخدرات مع زبون له على يد شعبة المعلومات
-
هجوم لاذع من قبلان: لبنان لا يتحمّل "نابليون جديد"
-
السفير البابويّ من بكركي: البابا يولي الجنوب اهتمامًا خاصًّا
-
الجيش: تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في حارة حريك
-
EXCLUSIVE
خاص - لبنان يتهيأ لمسار تفاوضي جديد… ترتيبات مكثفة وتباين في هذه النقاط
-
عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
-
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
-
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
-
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
-
EXCLUSIVE
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
-
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
-
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
-
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
-
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
-
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
-
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
