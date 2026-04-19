أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان الآتي:



"ينفي حزب الله بشكل قاطع وجازم الادعاءات والاتهامات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تم القبض عليها في سوريا بحزب الله، ويعيد التشديد على ما أعلنه مرارًا وتكرارًا أن لا تواجد له داخل الأراضي السورية، وأن ليس لديه هناك أي نشاط مهما كان شكله ونوعه".



اضاف الباين: "إن حزب الله إذ يرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، يستغرب الإصرار المتكرر على زجّ اسمه في كل حادثة أمنية، وكأن هناك محاولة مبرمجة لتحميله مسؤولية أي حدث بهدف تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسي والوحيد، وهو مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعاً عن لبنان وشعبه".