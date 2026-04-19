أشارت مصادر مطلعة الى أن التحذيرات التي أطلقتها قيادتي حركة أمل وحزب الله للنازحين التريث بالعودة الى قراهم ومدنهم لا يعني أن الحزب

سيقوم بالرد على الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية بشكل فوري، بل إن التحذير وجّهَ فور الاعلان عن الهدنة أي سبق الخروقات ونابع من أمرين: غدر العدو الاسرائيلي ونكسه بالعهود والاتفاقات كما حصل في اتفاق ٢٧ تشرين ما يُعرّض المواطنين العائدين الى خطر الاستهداف لاسيما في المنطقة الحدودية، والامر الثاني عدم وضوح الرؤية عن تفاصيل الهدنة وارتباطها بالمفاوضات الاميركية - الايرانية التي قد تنهار في أي لحظة ويعود الطرفان الى الحرب. مع تأكيد المصادر على حق الحزب في الرد على العدوان في الوقت الذي تراه مناسباً. وإن لم تستبعد استئناف الحرب المصادر بغياب ضمانات جدية بوقف الحرب بشكل كامل، قالت المصادر: الأيام القليلة المقبلة كفيلة بانكشاف الامور واتضاح المشهد.