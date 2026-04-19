تعزو أوساط مطلعة زحمة السير على طريق العودة من الجنوب - بيروت أمس الى سببين: الاول الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من السيارات والبلدات جنوب نهر الليطاني والتحذيرات باستهداف القرى الواقعة ضمن الخط الأصفر الذي حدده الجيش الاسرائيلي، بموازاة صدور توجيهات على مواقع التواصل وتطبيق الواتسآب تتضمن تعليمات صادرة من جهات في الحزب تدعو النازحين للمغادرة والعودة الى المناطق التي كانوا فيها لإتاحة المجال امامه للرد على العدوان. اما السبب الثاني بحسب الاوساط فهو غياب مقومات الحياة الاساسية والبنى التحتية في الجنوب لا سيما شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والطرقات والمدارس التي دمرتها الحرب، ما دفع بعدد من المواطنين الى تفقد منازلهم وممتلكاتهم والعودة الى بيروت والمناطق التي نزحوا اليها.