أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدو الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط وينفذ تفجيرات في بلدة دير سريان – مرجعيون. كما تم رصد عملية نسف في ميس الجبل - مرجعيون.

