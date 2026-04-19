صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في عدة مناطق من بيروت. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويّته، وتبيّن أنه يُدعى:

أ. ص. (مواليد عام 1991، لبناني)

بتاريخ 02-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة الصيفي على متن سيارة نوع نيسان، تمّ ضبطها. وبالتزامن، تمكّنت دورية أخرى للشعبة من توقيف أحد زبائنه في محلّة كورنيش المزرعة على متن سيّارة نوع “بايك”، تمّ ضبطها. وهو يُدعى:

ا. ص. (مواليد عام 1988، لبناني)

بتفتيشهما والسيّارتين، ضبط بحوزة الأوّل كميّة كبيرة من المخدّرات (كوكايين، وحشيشة الكيف، وحبوب مخدّرة)، وعثر بحوزة الثاني على كميّة من الموادّ المخدّرة. بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لصالح أحد التجّار الملقّب بـ “الخال”. وصرّح الثاني بأنّه يتعاطى المخدّرات ويستحصل عليها من الأوّل، بالإضافة الى تنفيذه عمليات سرقة أدوية ومستحضرات تجميل، من داخل إحدى الصيدليات في محلّة كورنيش المزرعة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.