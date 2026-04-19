توقيف تاجر مخدرات مع زبون له على يد شعبة المعلومات
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في عدة مناطق من بيروت. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من معرفة هويّته، وتبيّن أنه يُدعى:
أ. ص. (مواليد عام 1991، لبناني)
بتاريخ 02-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة الصيفي على متن سيارة نوع نيسان، تمّ ضبطها. وبالتزامن، تمكّنت دورية أخرى للشعبة من توقيف أحد زبائنه في محلّة كورنيش المزرعة على متن سيّارة نوع “بايك”، تمّ ضبطها. وهو يُدعى:
ا. ص. (مواليد عام 1988، لبناني)
بتفتيشهما والسيّارتين، ضبط بحوزة الأوّل كميّة كبيرة من المخدّرات (كوكايين، وحشيشة الكيف، وحبوب مخدّرة)، وعثر بحوزة الثاني على كميّة من الموادّ المخدّرة. بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لصالح أحد التجّار الملقّب بـ “الخال”. وصرّح الثاني بأنّه يتعاطى المخدّرات ويستحصل عليها من الأوّل، بالإضافة الى تنفيذه عمليات سرقة أدوية ومستحضرات تجميل، من داخل إحدى الصيدليات في محلّة كورنيش المزرعة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
Just in
16 :48
بلومبرغ عن بيانات: ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط عادت أدراجها نحو الخليج يوم السبت ولم تعبر أي سفينة مضيق هرمز اليوم الأحد
-
16 :40
عملية تمشيط وتفجيرات في دير سريان- مرجعيون ونسف منازل في ميس الجبل تتمة
-
16 :30
ترامب لإيه بي سي: نائبي جي دي فانس لن يتوجه إلى باكستان وذلك لأسباب أمنية
-
16 :19
سي إن إن عن وزير الطاقة الأميركي: نحن بصدد تنفيذ حملة الضغط الأقصى على إيران وسيتم إحكام الخناق عليهم ماليا
-
16 :05
الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني اتفقا على إجراء اتصال بين رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم
-
16 :04
الرئيس سلام يتوجّه إلى لوكسمبورغ للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ثم إلى باريس للاجتماع مع الرئيس الفرنسي
-
-
Other stories
-
-
-
هجوم لاذع من قبلان: لبنان لا يتحمّل "نابليون جديد"
-
السفير البابويّ من بكركي: البابا يولي الجنوب اهتمامًا خاصًّا
-
الجيش: تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في حارة حريك
-
EXCLUSIVE
خاص - لبنان يتهيأ لمسار تفاوضي جديد… ترتيبات مكثفة وتباين في هذه النقاط
-
عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
-
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
-
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
-
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
-
EXCLUSIVE
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
-
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
-
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
-
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
-
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
-
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
-
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 نيسان 2026
-
حزب الله يندد بـ «التنازلات» ويستعد للعودة إلى القتال
-
قاليباف حول المفاوضات: الفجوات مع واشنطن كبيرة وبعيدون عن النقاش النهائي... حزب الله ضمن الشروط
-
اتصال يجمع عون بالسيسي
-
19 April 2026
EXCLUSIVE
