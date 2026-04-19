صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك خمس قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حارة حريك – الضاحية الجنوبية، ونقلت ثلاث منها لإجراء اللازم بشأنها، ويجري العمل على نقل القنبلتين الباقيتين.