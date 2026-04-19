خاص - لبنان يتهيأ لمسار تفاوضي جديد… ترتيبات مكثفة وتباين في هذه النقاط
19 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
في ظلّ تصاعد الحراك الدبلوماسي المرتبط بالملف اللبناني، تتكثّف الاتصالات واللقاءات تمهيداً لبلورة مسار تفاوضي جديد يُفترض أن يحدد موعده خلال فترة وجيزة، مع ترجيحات بأن تعقد الجلسة التمهيدية الأولى في واشنطن، في حال اكتملت الترتيبات السياسية واللوجستية .
وتشير المعطيات إلى أنّ الدولة دخلت مرحلة الاستعداد الكامل للتفاوض، سواء على مستوى تشكيل الوفد أو تحديد مضمون الطرح، مستندةً إلى المرجعيات الدولية القائمة، إضافة إلى ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم امس، بما يعكس محاولة لتوحيد الموقف الرسمي ضمن سقف سياسي واحد.
وفي هذا السياق، يجري التداول باسم السفير سيمون كرم لترؤس الوفد ، مع احتمال اعتماد صيغة موسّعة تضمّ شخصيات إضافية، أو الاكتفاء به كممثل رئيسي، وذلك تبعاً لطبيعة الدعوة الأميركية ومستوى التمثيل الذي سيعتمد من الطرف الآخر.
كما تؤكد المعطيات أن خيار انعقاد المفاوضات في واشنطن يحظى بإصرار لبناني رسمي، وسط تواصل مستنر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، في إطار تنسيق المواقف حيال التطورات، ولا سيما أن أي خطوة تفاوضية يجري التشاور بشأنها مسبقاً بين المرجعيات الدستورية.
Just in
13 :44
وزير الخارجية التركي: محادثات واشنطن وطهران اكتملت إلى حد كبير رغم بعض الخلافات ويتعين تمديد وقف إطلاق النار
13 :34
وكالة إيرنا عن مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني: نظام جديد بات يحكم مضيق هرمز وكان على الدول القلقة أن تدرك ذلك
13 :33
مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى
13 :19
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: سرعة تجديد منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات أعلى مما كانت عليه قبل الحرب
13 :18
وزارة الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود لزعزعة الاستقرار
13 :14
صحيفة "فايننشال تايمز" عن وثيقة: الإجراءات الأوروبية توصي بالعمل عن بعد ودعم النقل العام للحد من استهلاك الوقود
عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
EXCLUSIVE
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 نيسان 2026
حزب الله يندد بـ «التنازلات» ويستعد للعودة إلى القتال
قاليباف حول المفاوضات: الفجوات مع واشنطن كبيرة وبعيدون عن النقاش النهائي... حزب الله ضمن الشروط
اتصال يجمع عون بالسيسي
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
