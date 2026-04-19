في ظلّ تصاعد الحراك الدبلوماسي المرتبط بالملف اللبناني، تتكثّف الاتصالات واللقاءات تمهيداً لبلورة مسار تفاوضي جديد يُفترض أن يحدد موعده خلال فترة وجيزة، مع ترجيحات بأن تعقد الجلسة التمهيدية الأولى في واشنطن، في حال اكتملت الترتيبات السياسية واللوجستية .

وتشير المعطيات إلى أنّ الدولة دخلت مرحلة الاستعداد الكامل للتفاوض، سواء على مستوى تشكيل الوفد أو تحديد مضمون الطرح، مستندةً إلى المرجعيات الدولية القائمة، إضافة إلى ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم امس، بما يعكس محاولة لتوحيد الموقف الرسمي ضمن سقف سياسي واحد.

وفي هذا السياق، يجري التداول باسم السفير سيمون كرم لترؤس الوفد ، مع احتمال اعتماد صيغة موسّعة تضمّ شخصيات إضافية، أو الاكتفاء به كممثل رئيسي، وذلك تبعاً لطبيعة الدعوة الأميركية ومستوى التمثيل الذي سيعتمد من الطرف الآخر.

كما تؤكد المعطيات أن خيار انعقاد المفاوضات في واشنطن يحظى بإصرار لبناني رسمي، وسط تواصل مستنر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، في إطار تنسيق المواقف حيال التطورات، ولا سيما أن أي خطوة تفاوضية يجري التشاور بشأنها مسبقاً بين المرجعيات الدستورية.