عودة: لنطلب من الرب أن يحول شكوكنا طريقًا نحو الإيمان
19 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. وبعد الإنجيل ألقى عظة بعنوان "المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور".
وقال فيها: "في عالم اليوم، يعيش الإنسان صراعات كثيرة: شك في الله، شك في الآخر، شك في المستقبل. كثيرون يعيشون إيمانا موروثا، لكنه غير مختبر شخصيا، لذلك يتزعزع عند التجربة الأولى. أو يعيشون شكا في القريب فإما يبتعدون عنه أو يدينونه دون اللجوء إلى معرفة الحقيقة والإستناد عليها.
لذلك، يدفعنا شك توما إلى عدم الخوف من طرح الأسئلة التي تؤرقنا، وإلى جعل الشك جسرا نحو اللقاء بالمسيح الحي وبالإخوة. يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي: «إن عدم إيمان توما أفادنا أكثر من إيمان التلاميذ الآخرين، لأنه قادنا إلى الإيمان بالقيامة من خلال لمس الجراح». فالمسيح لا يخجل أن يري توما جراحه، لأن هذه الجراح هي علامة محبته. إنها الجراح التي بها شفينا، كما يقول النبي إشعياء. هكذا، فإن الإيمان المسيحي ليس فكرة مجردة، بل هو لقاء مع المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات، الذي يحمل في جسده آثار محبته لنا.
إذا انتقلنا إلى سفر أعمال الرسل، نرى ثمار هذا اللقاء. التلاميذ الذين كانوا خائفين خلف الأبواب المغلقة صاروا شهودا جريئين. كان الناس يأتون بالمرضى إلى الطرق ليقع عليهم ظل بطرس فيشفوا. أي تحول هذا؟ إنه تحول من الشك والخوف إلى الإيمان والشهادة. لكن هذا الإيمان لم يكن بلا ثمن.
الرسل سجنوا وتعرضوا للاضطهاد. مع ذلك، فتح ملاك الرب أبواب السجن وأخرجهم وقال لهم: «أمضوا وقفوا في الهيكل وكلموا الشعب بجميع كلمات هذه الحياة». إن الإيمان الحقيقي لا يخزن في القلب، بل يعلن ويعاش ويشهد له، رغم الصعوبات".
Just in
13 :44
وزير الخارجية التركي: محادثات واشنطن وطهران اكتملت إلى حد كبير رغم بعض الخلافات ويتعين تمديد وقف إطلاق النار
13 :34
وكالة إيرنا عن مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني: نظام جديد بات يحكم مضيق هرمز وكان على الدول القلقة أن تدرك ذلك
13 :33
مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى
13 :19
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: سرعة تجديد منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات أعلى مما كانت عليه قبل الحرب
13 :18
وزارة الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود لزعزعة الاستقرار
13 :14
صحيفة "فايننشال تايمز" عن وثيقة: الإجراءات الأوروبية توصي بالعمل عن بعد ودعم النقل العام للحد من استهلاك الوقود
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 نيسان 2026
حزب الله يندد بـ «التنازلات» ويستعد للعودة إلى القتال
قاليباف حول المفاوضات: الفجوات مع واشنطن كبيرة وبعيدون عن النقاش النهائي... حزب الله ضمن الشروط
اتصال يجمع عون بالسيسي
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
خاص - لبنان يتهيأ لمسار تفاوضي جديد… ترتيبات مكثفة وتباين في هذه النقاط
غضب على هدنة الـ10 أيام… احتجاجات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
مؤشرات مقلقة… "أكسيوس": تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأميركي
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
زيلينسكي: تخفيف العقوبات على نفط روسيا يساعدها في تمويل حربها على أوكرانيا
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
اتصال بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني… تنسيق حول هرمز وإيران
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
