طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
19 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ما يؤدي إلى طقس متقلب يترافق مع أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى يوم غدٍ الاثنين، حيث يُتوقع تساقط الثلوج على الجبال المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن 2200 متر.
على أن يلي هذا المنخفض فترة من الاستقرار الجوي، مع عودة الطقس الربيعي الدافئ خلال ساعات النهار.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاحد:
-الجو : متقلب وتتساقط امطار محلية
-الحرارة : بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٩٠ ٪
- الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س. تنشط احيانا
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع : يسوء جبلاً
- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الاثنين : متقلب غائم جزئيا وتتساقط امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س قوية جبلا وفي الداخل
الثلاثاء : مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
(LBCI)
12 :12
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
12 :06
قيادة الجيش: سنقوم اليوم ما بين الساعة 12:30 والساعة 14:30 بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة باريش - صور
11 :57
مؤشرات مقلقة… "أكسيوس": تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأميركي (الميادين)
11 :46
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق تولين والجوار
11 :36
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطهير الحيز الجغرافي الذي يقع تحت سيطرتنا في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد ضد مواطنينا
11 :35
ترامب ينشر "My Way" ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
Other stories
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 نيسان 2026
حزب الله يندد بـ «التنازلات» ويستعد للعودة إلى القتال
قاليباف حول المفاوضات: الفجوات مع واشنطن كبيرة وبعيدون عن النقاش النهائي... حزب الله ضمن الشروط
اتصال يجمع عون بالسيسي
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
مؤشرات مقلقة… "أكسيوس": تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأميركي
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
زيلينسكي: تخفيف العقوبات على نفط روسيا يساعدها في تمويل حربها على أوكرانيا
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
اتصال بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني… تنسيق حول هرمز وإيران
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
هل تراجع ترامب عن فكرة الاستيلاء على جزيرة خرج؟
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
