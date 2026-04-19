يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ما يؤدي إلى طقس متقلب يترافق مع أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى يوم غدٍ الاثنين، حيث يُتوقع تساقط الثلوج على الجبال المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن 2200 متر.

على أن يلي هذا المنخفض فترة من الاستقرار الجوي، مع عودة الطقس الربيعي الدافئ خلال ساعات النهار.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاحد:

-الجو : متقلب وتتساقط امطار محلية

-الحرارة : بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٩٠ ٪

- الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س. تنشط احيانا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلاً

- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الاثنين : متقلب غائم جزئيا وتتساقط امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س قوية جبلا وفي الداخل



الثلاثاء : مستقر غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

