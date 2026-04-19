Tayyar Article
بالصورة الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في الحزب .. من هو؟
19 April 2026
2 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
نقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل قائد "حزب الله" في بنت جبيل، علي رضا عباس.
ويعتبر علي رضا عباس الملقب بالحاج أبو حسين باريش، من أهم القادة في حزب الله، وتولى منصباً رئيسياً في"قوة الرضوان" لحزب الله سنة 2024، وفقا لتقارير.
وكان الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذه هجمات في جنوب لبنان، الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.
وأوضح الجيش أن قواته المنتشرة جنوب "الخط الأصفر" رصدت عناصر اقتربوا من مواقعه من الجهة الشمالية بشكل اعتبرته تهديداً مباشراً، ما دفعه للتحرك.
وأضاف أن سلاح الجو، إلى جانب القوات البرية، نفذ غارات على مواقع وصفها بـ"الإرهابية" في عدة مناطق، بهدف إزالة التهديد، مشيراً إلى تنفيذ قصف مدفعي لدعم القوات على الأرض وتدمير بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".
ولفت إلى أن عملياته تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مخول باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن النفس وضمان أمن المدنيين والقوات.
Just in
12 :12
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة تتمة
12 :06
قيادة الجيش: سنقوم اليوم ما بين الساعة 12:30 والساعة 14:30 بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة باريش - صور
12 :02
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء تتمة
11 :57
مؤشرات مقلقة… "أكسيوس": تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأميركي (الميادين) تتمة
11 :46
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق تولين والجوار
11 :36
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطهير الحيز الجغرافي الذي يقع تحت سيطرتنا في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد ضد مواطنينا
EXCLUSIVE
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 نيسان 2026
حزب الله يندد بـ «التنازلات» ويستعد للعودة إلى القتال
قاليباف حول المفاوضات: الفجوات مع واشنطن كبيرة وبعيدون عن النقاش النهائي... حزب الله ضمن الشروط
اتصال يجمع عون بالسيسي
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة
19 April 2026
طقس متقلب مع انخفاض اضافي بالحرارة.. وعودة الاستقرار التام الثلاثاء
19 April 2026
مؤشرات مقلقة… "أكسيوس": تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأميركي
19 April 2026
ترامب ينشر "My Way" ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
19 April 2026
زيلينسكي: تخفيف العقوبات على نفط روسيا يساعدها في تمويل حربها على أوكرانيا
19 April 2026
اتصال بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني… تنسيق حول هرمز وإيران
19 April 2026
EXCLUSIVE
ندى البستاني: كيف نثق بهكذا انسان؟هذه النقاط ال7 التي طرحناها لاي تفاوض وهذه قصة الرجي و الفوتبول؟!
19 April 2026
هل تراجع ترامب عن فكرة الاستيلاء على جزيرة خرج؟
19 April 2026
خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
19 April 2026
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
19 April 2026