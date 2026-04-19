أكدت النائب ندى البستاني لمنصّة tayyar.org بأن اليوم فرصة للجلوس معاً للاتفاق على اولويات مصلحة لبنان و هذه النقاط السبع التي طرحناها.

وتابعت بأن كل الملفات موثقة و لم نهمل اي موضوع و الحديث يعود بعد الحرب.

واضافت بأن منذ اشهر بشّرنا وزير الخارجية أن الحرب آتية و أن خطّط امريكا و اسرائيل و ايران جاهزة و حول خطّة لبنان اجاب: هل تفهمون بالفوتبول؟!

