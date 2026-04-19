خريش يتفقّد مراكز الدفاع المدني في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي (صور)
19 April 2026
source: tayyar.org
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
قام المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بجولة ميدانية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، تفقّد خلالها عدداً من المراكز واطّلع على سير العمل الميداني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
استهلّ العميد الركن خريش جولته بزيارة مركز النبطية الإقليمي، حيث التقى العناصر من موظفين ومتطوعين اختياريين، مطّلعاً على مهامهم اليومية والتحديات التي واجهوها خلال فترة الحرب، مثنياً على تضحياتهم وجهودهم، ومقدّراً عالياً التزامهم الإنساني والوطني في أصعب الظروف.
ثم انتقل إلى بلدية النبطية، حيث كان في استقباله رئيس البلدية السيد عباس فخر الدين، الذي نوّه بالدور الحيوي الذي اضطلع به عناصر الدفاع المدني، في عمليات الإسعاف والإنقاذ والإغاثة ورفع الأنقاض.
وتابع العميد الركن خريش جولته بتفقّد مراكز كفرصير، الدوير وزفتا، حيث التقى العناصر واطّلع على جهوزيتهم العملياتية، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال الحرب، رغم المخاطر الكبيرة.
وفي بلدة زفتا، توجّه إلى منزل الشهيد العنصر محمد عباس مصره (عديد مركز زفتا العضوي)، مقدّماً واجب التعزية، ومؤكداً أن تضحيات الشهداء ستبقى منارة في مسيرة الدفاع المدني.
كما شملت الجولة في محافظة النبطية تفقّد عدد من المواقع التي تعرّضت للاستهداف، حيث عاين الأضرار في المباني السكنية والبنى التحتية، مطّلعاً على حجم الخسائر التي خلّفتها الغارات المعادية. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة عمليات البحث والإنقاذ بشكل مكثّف ومنظّم، وعدم التهاون في متابعة أعمال المسح الميداني، للتأكّد من عدم وجود مفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب الإسراع في استكمال عمليات رفع الركام بما يضمن سلامة المواطنين وعودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المتضرّرة، مؤكداً أن المديرية العامة للدفاع المدني تضع كل إمكاناتها البشرية واللوجستية في خدمة هذه المهمة رغم التحديات الكبيرة والموارد المحدودة.
وانتقالاً إلى محافظة لبنان الجنوبي، زار العميد الركن خريش مركز صور الإقليمي، حيث التقى العناصر واطّلع على سير العمليات، مثنياً على تفانيهم في أداء واجباتهم. كما زار اتحاد بلديات صور، وكان في استقباله رئيس الاتحاد ورئيس بلدية صور السيد حسن دبوق، حيث جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة.
كما التقى أيضاً عناصر الوحدة الإيطالية (CIMIC)، مثمّناً دعمهم ومساهمتهم في الجهود الإنسانية.
واختتم العميد الركن خريش جولته بتفقّد الموقع المستهدف في مدينة صور، حيث لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض في أربعة مبانٍ مهدّمة، سعياً للعثور على جميع المفقودين.
وأكد العميد الركن خريش خلال الجولة أن المديرية العامة للدفاع المدني مستمرة في أداء رسالتها الإنسانية والوطنية مهما بلغت التحديات، ولن تدّخر جهداً أو وقتاً في الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة وإنقاذ الأرواح. وشدّد على أن المرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلديات وسائر الجهات المعنية، والقطاع الخاص، لتسريع عمليات رفع الركام وفتح الطرقات وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم وقراهم بأمان وكرامة، مؤكداً أن هذه المسؤولية هي واجب وطني مشترك.
