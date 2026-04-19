سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أن جنديا قتل من جراء انفجار عبوة ناسفة في ⁠جنوب لبنان.



وأضاف الجيش أن القتيل رقيب أول احتياط عمره 31 عاما، معلنا جرح 9 ⁠جنود آخرين أحدهم إصاباته خطيرة.



وقع الحادث في ظل وقف إطلاق النار الساري في لبنان، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا لمدة 10 أيام.



وبحسب تحقيق عسكري أولي، دهست مركبة هندسية إسرائيلية عبوة ناسفة زرعها حزب الله في منطقة جنوبي لبنان، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع.



وأصاب الانفجار جنودا كانوا متمركزين في المنطقة لتأمين المركبة، مما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 9، من بينهم واحد في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، ومثلهم تعرض لإصابات طفيفة.