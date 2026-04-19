مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
19 April 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أن جنديا قتل من جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.
وأضاف الجيش أن القتيل رقيب أول احتياط عمره 31 عاما، معلنا جرح 9 جنود آخرين أحدهم إصاباته خطيرة.
وقع الحادث في ظل وقف إطلاق النار الساري في لبنان، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا لمدة 10 أيام.
وبحسب تحقيق عسكري أولي، دهست مركبة هندسية إسرائيلية عبوة ناسفة زرعها حزب الله في منطقة جنوبي لبنان، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع.
وأصاب الانفجار جنودا كانوا متمركزين في المنطقة لتأمين المركبة، مما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 9، من بينهم واحد في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، ومثلهم تعرض لإصابات طفيفة.
Just in
09 :06
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر "إكس": مقاتلو الجيش يواصلون العمل لإزالة التهديدات وضمان أمن مواطني إسرائيل
09 :02
الكويت دانت الاعتداء على اليونيفيل بجنوب لبنان: لضرورة محاسبة المسؤولين عنه
08 :59
إعلام باكستاني: ترامب تحدث مع قائد الجيش عاصم منير أثناء وجوده في إيران
08 :57
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور) تتمة
08 :53
تحذير إسرائيلي: فشل المفاوضات يعني ضربات قاسية على إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
08 :45
قيادة الجيش: فتحنا طريق الخردلي بالكامل وجسر برج رحال جزئيًا ونعمل على تأهيل جسر طيرفلسيه مع استمرار مهمات فتح الطرقات وحفظ الأمن
Just in
19 April 2026
