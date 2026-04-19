بعض ما جاء في مانشيت النهار:

تفلت الحزب اتخذ مظهرا خطيرا إعلاميا وسياسيا في ظل إطلاقه تهديدات سافرة مباشرة ضد رئيس الجمهورية اذ ان مسؤول ما يسمى "ملف الموارد والحدود" في "حزب الله" نواف الموسوي، هدد رئيس الجمهورية بمصير مشابه للرئيس المصري الراحل أنور السلدات وزاد أنه "إذا خضع رئيس الجمهورية لترامب والتقى نتانياهو فعندها سيفقد صفته كرئيس للبلاد".

ثم تبعه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي قائلا ان الحزب لا يسعى حالياً إلى تغيير الحكومة، معتبرًا أنها قد تُسقط نفسها نتيجة أدائها. وأشار إلى أنه بعد ما وصفه بـ"الانتصار" ستكون الدولة أمام خيارين: إما الاعتذار من الشعب والتراجع عن قراراتها بحق حزب الله، أو مواجهة غضب شعبي "سلمي" قد يؤدي إلى إسقاطها.

وقال ان "رئيس الجمهورية شكر القاتل والمجرم ولم يشكر من أنقذنا وهي إيران" وتابع: "ستكون للأمين العام لحزب الله خارطة مفصلة للمرحلة المقبلة سيتم الإعلان عنها".





وأضاف: "إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق.