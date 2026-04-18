اتصال يجمع عون بالسيسي
18 April 2026
18 secs ago
source: tayyar.org
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداول معه في آخر التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان بعد بدء وقف إطلاق النار .
وأكد الرئيس السيسي للرئيس عون دعمه للخطوات التي اتخذها لوقف التصعيد العسكري وفي مقدمها المفاوضات الثنائية المباشرة التي تهدف إلى وقف الأعمال العسكرية وانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية وغيرها من النقاط التي تحقق بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها .
وجدد الرئيس السيسي وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني واستعداد مصر للمساعدة في انهاء معاناته .
وشكر الرئيس عون الرئيس المصري على مواقفه الداعمة للبنان والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين ، معرباً عن تقديره للدور المصري في المساعدة على تحقيق ما يعمل له رئيس الجمهورية من اجل مصلحة لبنان وشعبه، كما شكره على المساعدات الإغاثية التي ارسلتها جمهورية مصر العربية إلى لبنان قبل ايام وتلك التي تنوي إرسالها مستقبلا.
واتفق الرئيسان عون والسيسي على استمرار التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
Just in
22 :32
الجيش الإسرائيلي: مقتل 14 جنديا منذ بدء الحرب في لبنان وإصابة أكثر من 650 بجروح مختلفة
22 :29
قاليباف: من المستحيل أن يتمكن الآخرون من العبور من مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن فعل ذلك
22 :25
قيادي ببحرية الحرس الثوري: إذا كان ترامب صادقاً بتدمير قواتنا البحرية لماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز
22 :21
الخارجية القطرية: ندين استهداف دورية اليونيفيل جنوب لبنان ونعدّه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701
22 :15
نتنياهو: سنواصل عملياتنا في المنطقة الأمنية في لبنان
21 :59
رويترز نقلا عن إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز مغلق اعتبارا من ظهر السبت وحتى رفع الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية!
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل!
الرئيس عون خلال اتصال مع ماكرون: ندين بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار
اليونيفيل: مقتل عنصر وإصابة 3 بإطلاق نار في غندورية ونطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية
إسرائيل تعتزم فرض "الخط الأصفر" داخل لبنان!
"لن ننسى".. تغريدة صباحية للحريري
ترامب بعد إغلاق "هرمز" مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا
