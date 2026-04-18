العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
18 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستشهاد عسكري وإصابة آخرَين نتيجة إطلاق نار خلال إشكال في منطقة باب التبانة، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة من الجيش 3 أشخاص لتورّطهم في الإشكال.
وبتاريخ اليوم 18 /4 /2026 وبعد ورود معلومات عن وقوع حادث داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة الهيكلية – طرابلس، توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث عثرت على جثة المواطن المطلوب (ا.ه.) الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد العسكري، وضبطت بجانب الجثة أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. بوشرت التحقيقات اللازمة للوقوف عند تفاصيل الحادثة بإشراف القضاء المختص.
Just in
22 :32
الجيش الإسرائيلي: مقتل 14 جنديا منذ بدء الحرب في لبنان وإصابة أكثر من 650 بجروح مختلفة
22 :29
قاليباف: من المستحيل أن يتمكن الآخرون من العبور من مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن فعل ذلك
22 :25
قيادي ببحرية الحرس الثوري: إذا كان ترامب صادقاً بتدمير قواتنا البحرية لماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز
22 :21
الخارجية القطرية: ندين استهداف دورية اليونيفيل جنوب لبنان ونعدّه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701
22 :15
نتنياهو: سنواصل عملياتنا في المنطقة الأمنية في لبنان
21 :59
رويترز نقلا عن إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز مغلق اعتبارا من ظهر السبت وحتى رفع الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية!
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل!
الرئيس عون خلال اتصال مع ماكرون: ندين بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار
اليونيفيل: مقتل عنصر وإصابة 3 بإطلاق نار في غندورية ونطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية
إسرائيل تعتزم فرض "الخط الأصفر" داخل لبنان!
"لن ننسى".. تغريدة صباحية للحريري
بو جودة: انتصارات وهمية من طهران إلى بيروت!
اتصال يجمع عون بالسيسي
18 April 2026
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
18 April 2026
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
18 April 2026
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
18 April 2026
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
18 April 2026
ترامب بعد إغلاق "هرمز" مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا
18 April 2026
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
18 April 2026
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
18 April 2026
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
18 April 2026
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
18 April 2026