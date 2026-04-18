نشرت اذاعة "الجيش" الإسرائيلي تفاصيل الحدث الذي وقع ظهر يوم أمس والتي أدت إلى مقتل جندي وإصابة 3:



- القوة من الكتيبة 7056 كانت تعمل في قرية جبّين، في خط القرى الثاني ضمن القطاع الغربي في جنوب لبنان – على بُعد نحو 3 كم من الحدود.



- قرابة الساعة 12:00 ظهرًا أمس، دخل الجنود لتنفيذ عملية تمشيط داخل مبنى – وخلال عمليات التفتيش انفجرت عبوة كانت في المكان.



- التقدير في "الجيش" الإسرائيلي، وفق التحقيق الأولي، هو أن العبوة وُضعت في المكان قبل وقف إطلاق النار – ولذلك في هذه المرحلة لا يُصنَّف الحدث كخرق لوقف إطلاق النار. ولا يزال الجيش يواصل التحقيق في آلية تشغيل العبوة، ولماذا لم يتم اكتشافها مسبقًا قبل دخول الجنود إلى المبنى.



- الجندي القتيل أُصيب بجروح حرجة، وتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

كما أُصيب 3 جنود آخرين كانوا في المكان بجروح متوسطة وخفيفة.