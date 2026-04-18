بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
18 April 2026
نشرت اذاعة "الجيش" الإسرائيلي تفاصيل الحدث الذي وقع ظهر يوم أمس والتي أدت إلى مقتل جندي وإصابة 3:
- القوة من الكتيبة 7056 كانت تعمل في قرية جبّين، في خط القرى الثاني ضمن القطاع الغربي في جنوب لبنان – على بُعد نحو 3 كم من الحدود.
- قرابة الساعة 12:00 ظهرًا أمس، دخل الجنود لتنفيذ عملية تمشيط داخل مبنى – وخلال عمليات التفتيش انفجرت عبوة كانت في المكان.
- التقدير في "الجيش" الإسرائيلي، وفق التحقيق الأولي، هو أن العبوة وُضعت في المكان قبل وقف إطلاق النار – ولذلك في هذه المرحلة لا يُصنَّف الحدث كخرق لوقف إطلاق النار. ولا يزال الجيش يواصل التحقيق في آلية تشغيل العبوة، ولماذا لم يتم اكتشافها مسبقًا قبل دخول الجنود إلى المبنى.
- الجندي القتيل أُصيب بجروح حرجة، وتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.
كما أُصيب 3 جنود آخرين كانوا في المكان بجروح متوسطة وخفيفة.
Just in
22 :32
الجيش الإسرائيلي: مقتل 14 جنديا منذ بدء الحرب في لبنان وإصابة أكثر من 650 بجروح مختلفة
22 :29
قاليباف: من المستحيل أن يتمكن الآخرون من العبور من مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن فعل ذلك
22 :25
قيادي ببحرية الحرس الثوري: إذا كان ترامب صادقاً بتدمير قواتنا البحرية لماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز
22 :21
الخارجية القطرية: ندين استهداف دورية اليونيفيل جنوب لبنان ونعدّه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701
22 :15
نتنياهو: سنواصل عملياتنا في المنطقة الأمنية في لبنان
21 :59
رويترز نقلا عن إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز مغلق اعتبارا من ظهر السبت وحتى رفع الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية
Other stories
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية!
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل!
الرئيس عون خلال اتصال مع ماكرون: ندين بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار
اليونيفيل: مقتل عنصر وإصابة 3 بإطلاق نار في غندورية ونطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية
إسرائيل تعتزم فرض "الخط الأصفر" داخل لبنان!
"لن ننسى".. تغريدة صباحية للحريري
بو جودة: انتصارات وهمية من طهران إلى بيروت!
الخوري: الدولة القوية هي الأساس
لبنان والهدنة في المشروع السعودي: نفوذ إيران وخطر إسرائيل
اتصال يجمع عون بالسيسي
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
ترامب بعد إغلاق "هرمز" مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
