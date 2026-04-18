هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
18 April 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
والتقى الضباط والعسكريين مثنيًا على تضحياتهم وشجاعتهم وإيمانهم الصلب برسالتهم وبالوطن، رغم الصعوبات والتحديات.
وتوجه إليهم بالقول: "الرهان اليوم على الجيش، واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا. المؤسسة قوية ومتماسكة رغم الإمكانات المحدودة".
وأضاف: "القيادة تفتخر بكم وبأدائكم الاحترافي، فكونوا على قدر التحديات".
Just in
20 :14
الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في القطاع الشرقي
20 :05
الوكالة الوطنية: قصف لأطراف دير سريان استهدف مجرى النهر مقابل زوطر الشرقية
20 :02
الجيش الإسرائيلي يقوم بتنفيذ عملية تفجير كبيرة لمنازل في بلدتي مركبا والطيبة في قضاء مرجعيون
19 :59
القناة 12 العبرية عن رئيس بلدية تل أبيب: ألف شقة سكنية في المدينة باتت غير صالحة للسكن بفعل الصواريخ الإيرانية
19 :31
الوكالة الوطنية للاعلام: قوات الجيش الاسرائيلي تقوم بعملية تفجير في بلدة الخيام
19 :27
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجوما بمسيرات على عناصر جماعة إرهابية انفصالية في منطقتين بإقليم كردستان العراق
