الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
18 April 2026
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق والمتعلّق بملاحقة مطلقي النار في الهواء بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في مناطق: برج أبي حيدر وطريق الجديدة - بيروت، المدينة الرياضية – بعبدا، بوداي، كفردان، طاريا وحزّين – بعلبك وأوقفت 7 مواطنين وفلسطينيًّا واحدًا لإطلاقهم النار في الهواء بتاريخ 17 /4 /2026 ولحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية مطلقي النار.
Just in
17 :52
وزير الخارجية الهندي يحث سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية واستئناف عملية تسهيل عبور السفن
17 :47
قوة إسرائيلية تغلق طريقاً بين بلدتي الماري والمجيدية في العرقوب
17 :30
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"! تتمة
17 :22
وسائل إعلام نقلا عن المجلس الأعلى للأمن القومي: سيطرة إيران على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة
17 :07
الدفاع الروسية: إسقاط 46 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال الساعات الثماني الماضية
16 :56
ترامب: سنحصل على بعض المعلومات بشأن إيران بحلول نهاية اليوم
