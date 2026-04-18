اليونيفيل: مقتل عنصر وإصابة 3 بإطلاق نار في غندورية ونطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
18 April 2026
21 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في بيان صادر اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، إثر تعرّض دورية تابعة لها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة أثناء تنفيذ مهمة ميدانية في جنوب لبنان.
وأوضحت اليونيفيل أنّ الدورية كانت تعمل صباح اليوم على إزالة الذخائر غير المنفجرة على طريق في بلدة الغندورية، بهدف إعادة ربط مواقع تابعة للقوة الدولية، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من جهات غير حكومية.
وأضافت أنّ العنصر المصاب توفي متأثرًا بجراحه، فيما جرى نقل الجرحى إلى مرافق طبية لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنّ اثنين منهم بحالة خطيرة.
وتقدّمت اليونيفيل بأحرّ التعازي إلى عائلة وزملاء عنصرها الذي قضى أثناء أداء واجبه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة في الوقت نفسه إدانتها "الهجوم المتعمّد" الذي استهدف عناصرها خلال تنفيذهم مهامهم.
ولفتت إلى أنّ فرق إزالة الذخائر تؤدي دورًا بالغ الأهمية في منطقة العمليات، خصوصًا في أعقاب الأعمال العدائية الأخيرة، مشددة على أنّ استهدافها يشكّل تهديدًا مباشرًا لجهود تثبيت الاستقرار.
وأعلنت القوة الدولية أنها باشرت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنّ التقييمات الأولية تفيد بأن إطلاق النار صدر عن جهات غير حكومية، "يُزعم أنها حزب الله".
وأكدت اليونيفيل أنّ الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب، داعية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح تحقيق لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
Just in
16 :33
الوكالة الوطنية: جيش العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام
16 :21
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي) تتمة
16 :15
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية! تتمة
16 :07
رويترز نقلاً عن النائب الأول للرئيس الايراني: إيران مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز
16 :07
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل تتمة
16 :04
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل! تتمة
الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
18 April 2026
الرئيس عون خلال اتصال مع ماكرون: ندين بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار
الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
مفاوضات صفقة واشنطن.. 20 مليار دولار مقابل يورانيوم طهران
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
إيران تعلن استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز
