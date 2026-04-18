الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
18 April 2026
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية.
تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع اليونيفيل خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.
16 :33
الوكالة الوطنية: جيش العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام
16 :21
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
16 :15
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية!
16 :07
رويترز نقلاً عن النائب الأول للرئيس الايراني: إيران مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز
16 :07
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل
16 :04
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل!
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية
إسرائيل تعتزم فرض "الخط الأصفر" داخل لبنان!
"لن ننسى".. تغريدة صباحية للحريري
بو جودة: انتصارات وهمية من طهران إلى بيروت!
الخوري: الدولة القوية هي الأساس
لبنان والهدنة في المشروع السعودي: نفوذ إيران وخطر إسرائيل
لبنان يراهن على ضغوط أميركية تقنع إسرائيل بتنازلات
بعد تغريدة ترامب حول لبنان.. صدمة في إسرائيل!
هل يزور الرئيس عون البيت الأبيض؟
بين بعبدا وحارة حريك.. هوة واسعة
ماذا سيحصل بعد هدنة الـ10 أيام؟!
هل تبدأ الحرب بعد وقف إطلاق النار في لبنان؟
أياً كان صانعه... من يطبّق «اتفاق واشنطن» بدءاً بحصر السلاح؟
إسرائيل قلقة: ترامب يضع قيوداً على حرية الحركة
اتحاد بلديات العرقوب: لنجعل وقف إطلاق النار مناسبة للحب واللقاء الأخوي وفترة لالتقاط الأنفاس والحوار والتشاور
مرقص: خطاب عون جريء وحكيم
خريش تفقّد مراكز الدفاع المدني في برج البراجنة وحارة حريك والغبيري: ضرورة دعم وتعزيزجهود الفرق على الاستجابة
بري مرتاح بـ .. حَذَر!
16 :33
الوكالة الوطنية: جيش العدو الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام
16 :21
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي) تتمة
16 :15
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية! تتمة
16 :07
رويترز نقلاً عن النائب الأول للرئيس الايراني: إيران مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز
16 :07
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل تتمة
16 :04
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل! تتمة
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026