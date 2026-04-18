

كتب الأستاذ الجامعي والكاتب في "الأخبار" أسعد أبو خليل:

‏تعترضون على جوزيف عون؟ كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟ الحزب (الشيعي) أصرّ على مرشّح وحيد فقط للرئاسة ورفض ان يتفق مع التيّار الوفي له يومها على مرشّح بديل. وفي مرحلة العناد هذه, تغيّرت موازين القوى وأتت أميركا بمرشّح لها, والحزب صوَّتَ له مُرحِّبا. أخطاء الحزب السياسيّة بدها مجلّدات.