كتب مدير الأخبار والبرامج السياسية في otv جاد بو جودة:

وضع لبنان من سيء الى اسوأ.

مع حرب او بلا حرب...



وقال بو جودة: هذه قناعتي رغم كل الخطابات والتصريحات الرئاسية من اميركا الى لبنان، والانتصارات الوهمية من طهران الى بيروت...

الارض ستبقى محتلة.

اعادة الاعمار لن تتم.

حصر السلاح لن يحصل.

السلطة السياسية باقية مفككة وضعيفة.

الرؤية معدومة.

والبلد ساعة صراع على النفوذ بين دول اخرى، لا وطنا لشعب يدفع كل بضعة اشهر ثلاثة الاف شهيد وجريح عدا الخراب والتهجير.