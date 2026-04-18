تعليقاً على قرار وقف النار كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري:

‏صحيح انو وقف إطلاق النار خطوة ضرورية ليخفّف وجع الناس والبلد. لكن السلطة أمام أهم استحقاق بتاريخ لبنان الحديث.

التفاوض منّو بس حوار. بيفترض شجاعة وبصيرة وحكمة ورؤية وقوة وقدرة على الاستشراف واستخلاص العبر، والأهم تحصين لبنان والحفاظ على النسيج الاجتماعي.



وأكد الخوري: الطريق بعدها طويلة: تحرير الأرض، وإعادة الإعمار، وحماية ثرواتنا وضمان مستقبلنا.

بس البلد ما بيحتمل مزيد من الحروب. الدولة القوية هي الأساس… دولة بتأمّن العيش الكريم، وبتكون مرجعية قرار السلم والحرب، وبتجمع الكل تحت سقفها