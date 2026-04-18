الخوري: الدولة القوية هي الأساس
-
18 April 2026
-
31 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
تعليقاً على قرار وقف النار كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري:
صحيح انو وقف إطلاق النار خطوة ضرورية ليخفّف وجع الناس والبلد. لكن السلطة أمام أهم استحقاق بتاريخ لبنان الحديث.
التفاوض منّو بس حوار. بيفترض شجاعة وبصيرة وحكمة ورؤية وقوة وقدرة على الاستشراف واستخلاص العبر، والأهم تحصين لبنان والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وأكد الخوري: الطريق بعدها طويلة: تحرير الأرض، وإعادة الإعمار، وحماية ثرواتنا وضمان مستقبلنا.
بس البلد ما بيحتمل مزيد من الحروب. الدولة القوية هي الأساس… دولة بتأمّن العيش الكريم، وبتكون مرجعية قرار السلم والحرب، وبتجمع الكل تحت سقفها
-
Just in
-
11 :41
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: إغلاق هرمز يعكس ارتباكاً داخل قيادة إيران فعراقجي أعلن فتحه والحرس الثوري أغلقه
-
11 :39
كوبا ترفع جهوزيتها… تتمة
-
11 :37
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية تتمة
-
11 :34
الحرس الثوري: مضيق هرمز سيظل تحت "السيطرة الصارمة" حتى إنهاء الحصار الأميركي
-
11 :33
الحرس الثوري الإيراني: إعادة إغلاق مضيق هرمز
-
11 :16
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قواتنا المسلحة وتحت رقابة مشددة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
Just in
-
11 :41
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: إغلاق هرمز يعكس ارتباكاً داخل قيادة إيران فعراقجي أعلن فتحه والحرس الثوري أغلقه
-
11 :39
كوبا ترفع جهوزيتها… تتمة
-
11 :37
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية تتمة
-
11 :34
الحرس الثوري: مضيق هرمز سيظل تحت "السيطرة الصارمة" حتى إنهاء الحصار الأميركي
-
11 :33
الحرس الثوري الإيراني: إعادة إغلاق مضيق هرمز
-
11 :16
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قواتنا المسلحة وتحت رقابة مشددة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026