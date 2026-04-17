اتحاد بلديات العرقوب: لنجعل وقف إطلاق النار مناسبة للحب واللقاء الأخوي وفترة لالتقاط الأنفاس والحوار والتشاور
-
17 April 2026
-
43 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أكد "اتحاد بلديات العرقوب"، في بيان، أن "القرار الذي اتخذه الاتحاد بالبقاء في ارضنا ومنازلنا، وبالحفاظ على منطقتنا، وبممارسة حقنا الشرعي في العيش ضمن حدودنا، وبالوقوف خلف دولتنا وجيشنا، وبعدم السماح لأن تكون منطقتنا ساحة لمواجهات خاسرة ومدمرة، كان قراراً عاقلاً وحكيماً، وطنياً ومسؤولاً، جنبنا مآسي النزوح وأكلافها، وويلات الحروب وآلامها".
أضاف البيان: "قرار وقف إطلاق النار، الذي بدأ صباح هذا اليوم، مناسبة للتفكير والتأمل، وحساب الأرباح والخسائر التي جنيناها، وفرصة لإجراء مراجعة نقدية جريئة لأعمالنا ومساراتنا، وليس مجالاً للخوض في نقاشات عقيمة حول من فرض وقف إطلاق النار، ومن المنتصر والمهزوم... ليس لحظة للتشفي والانتقام والنكايات".
وختم: "لنجعلها مناسبة للحب واللقاء الأخوي، مساحة للتضامن والتعاون والبناء، فترة لالتقاط الأنفاس والحوار والتشاور. ونرجو من الجميع الانضباط وعدم الاستفزاز، والامتناع عن الكلام الجارح، والابتعاد عن المناكفات والسجالات السخيفة التي تؤدي إلى الانقسام والنزاع الذي نعمل على تجنبه ومحاربته، ونتمنى ان نحترم خيار كل منا وقناعاته وتجنب رفع الأعلام والصور الحزبية حفاظاً على الهدوء والنظام والسلم الأهلي والحمدلله على سلامتكم جميعاً والرحمة للشهداء وتمنياتنا بشفاء الجرحى وعودة الأسرى".
-
Just in
-
23 :44
سماع دوي انفجارات متكررة في ضواحي أربيل في إقليم كردستان شمال البلاد
-
23 :38
رويترز: العراق يستأنف صادرات النفط من الجنوب بعد توقف لأكثر من شهر
-
23 :30
إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل تقييد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز (Wall Street Journal) تتمة
-
23 :28
وول ستريت جورنال عن بيانات: السفن التي عبرت مضيق هرمز في الأيام الأخيرة استخدمت المسار الذي حددته إيران
-
23 :22
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: اتفاق وقف النار في لبنان يحفظ حق إسرائيل في الدفاع ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية
-
23 :19
القناة 15 الإسرائيلية: الجنديان بسلاح الجو عملا لدى عناصر استخبارات إيرانية واستغلا منصبيهما لنقل معلومات حول الأنظمة والمواقع والشخصيات العليا
-
-
-
-
-
مرقص: خطاب عون جريء وحكيم
-
خريش تفقّد مراكز الدفاع المدني في برج البراجنة وحارة حريك والغبيري: ضرورة دعم وتعزيزجهود الفرق على الاستجابة
-
بري مرتاح بـ .. حَذَر!
-
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى
-
عواد: لبنان لا يحمى إلا بدولة عادلة قوية
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الجنوب يبدأ العودة إلى الجنوب وتناغمٌ أميركي – إيراني... تفجير البيوت متواصل و"التيار": الدولة هي المرجعية الوحيدة
-
تشييع الرقيب الشهيد بلال خالد بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار في باب التبانة – طرابلس
-
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف ..
-
السيد : " ماذ بعد؟! "
-
Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
-
Bassil à CNN : la paix ne se fera pas au prix des crimes de guerre israéliens et le Hezbollah doit faire partie du consensus libanais
-
Bassil to CNN: Peace Cannot Be Achieved Through Israeli War Crimes, and Hezbollah Must Become Part of the Lebanese National Consensus
-
ترامب: "قصف لبنان محظور" !
-
العميد مسلم: ننبه من لمس أي شيء مشبوه ونطلب إبلاغنا فورًا وعدم الاقتراب من المنازل المتصدعة
-
"المستثمر الوحيد هو الدولة"… السيّد: الصمود يجب أن يُترجم مكاسب سيادية
-
خرق للهدنة.. ماذا جرى؟
-
وزارة الأشغال بدأت التنفيذ الميداني فجراً لإعادة وصل لبنان وأطلقت خطة شاملة للطرق والجسور(بالصور)
-
نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
-
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة!
-
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار ...ولكن بشرط
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026