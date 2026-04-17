أكد "اتحاد بلديات العرقوب"، في بيان، أن "القرار الذي اتخذه الاتحاد بالبقاء في ارضنا ومنازلنا، وبالحفاظ على منطقتنا، وبممارسة حقنا الشرعي في العيش ضمن حدودنا، وبالوقوف خلف دولتنا وجيشنا، وبعدم السماح لأن تكون منطقتنا ساحة لمواجهات خاسرة ومدمرة، كان قراراً عاقلاً وحكيماً، وطنياً ومسؤولاً، جنبنا مآسي النزوح وأكلافها، وويلات الحروب وآلامها".





أضاف البيان: "قرار وقف إطلاق النار، الذي بدأ صباح هذا اليوم، مناسبة للتفكير والتأمل، وحساب الأرباح والخسائر التي جنيناها، وفرصة لإجراء مراجعة نقدية جريئة لأعمالنا ومساراتنا، وليس مجالاً للخوض في نقاشات عقيمة حول من فرض وقف إطلاق النار، ومن المنتصر والمهزوم... ليس لحظة للتشفي والانتقام والنكايات".





وختم: "لنجعلها مناسبة للحب واللقاء الأخوي، مساحة للتضامن والتعاون والبناء، فترة لالتقاط الأنفاس والحوار والتشاور. ونرجو من الجميع الانضباط وعدم الاستفزاز، والامتناع عن الكلام الجارح، والابتعاد عن المناكفات والسجالات السخيفة التي تؤدي إلى الانقسام والنزاع الذي نعمل على تجنبه ومحاربته، ونتمنى ان نحترم خيار كل منا وقناعاته وتجنب رفع الأعلام والصور الحزبية حفاظاً على الهدوء والنظام والسلم الأهلي والحمدلله على سلامتكم جميعاً والرحمة للشهداء وتمنياتنا بشفاء الجرحى وعودة الأسرى".

