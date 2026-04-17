كتب وزير الاعلام بول مرقص: خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يعيد كامل الاعتبار إلى الشعب، يتوجّه بثقة إلى اللبنانيين والعالم. يحمل موقفاً وطنياً حكيماً، جريئاً ومتقدّماً، لطالما افتقده لبنان، فيرسّخ استقلاله الفعلي وسيادته الحقّة. اليوم، يقف لبنان في موقعٍ مشرّف بين الأمم، صاحب قراره، يحمل هموم شعبه ويصون مصالحه بنفسه.