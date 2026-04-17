كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد: وقف إطلاق النار فرصة مفصلية:

إمّا نُكرّس الوحدة والتضامن الوطني تحت سقف دولةٍ تكون المرجعية الحامية لجميع أبنائها،

أو ننزلق مجددًا إلى الفوضى والحرب الأهلية.



وأكد عواد: مسؤولية الدولة واضحة:

الدفاع عن السيادة، تأمين عودة آمنة لأهل الجنوب، الدفع باتجاه انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية، ترسيم الحدود، وإطلاق ورشة إعادة إعمار.

كما أن المطلوب خطة دفاعية وطنية واضحة، مدعومة بضمانات دولية تحمي الجنوبيين من أي اعتداء أو إحتلال أو تهجير.

لبنان لا يُحمى إلا بدولة قوية، عادلة، وقادرة على حماية جميع أبنائها من دون تفرقة أو تمييز.