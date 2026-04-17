عواد: لبنان لا يحمى إلا بدولة عادلة قوية
17 April 2026
27 mins ago
source: tayyar.org
كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني ربيع عواد: وقف إطلاق النار فرصة مفصلية:
إمّا نُكرّس الوحدة والتضامن الوطني تحت سقف دولةٍ تكون المرجعية الحامية لجميع أبنائها،
أو ننزلق مجددًا إلى الفوضى والحرب الأهلية.
وأكد عواد: مسؤولية الدولة واضحة:
الدفاع عن السيادة، تأمين عودة آمنة لأهل الجنوب، الدفع باتجاه انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية، ترسيم الحدود، وإطلاق ورشة إعادة إعمار.
كما أن المطلوب خطة دفاعية وطنية واضحة، مدعومة بضمانات دولية تحمي الجنوبيين من أي اعتداء أو إحتلال أو تهجير.
لبنان لا يُحمى إلا بدولة قوية، عادلة، وقادرة على حماية جميع أبنائها من دون تفرقة أو تمييز.
Just in
20 :49
بري مرتاح بـ .. حَذَر! (Al-Jadeed) تتمة
20 :46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: منشور ترمب عن منع تنفيذ هجمات في لبنان فاجأ مسؤولين كبارا في إسرائيل
20 :45
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون تتمة
20 :37
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- ٨ مروحيات من طراز أباتشي تساهم في المراقبة وتوفير الردع بمنطقة مضيق هرمز
- القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران
20 :36
مسؤول إيراني كبير لرويترز:
- من شأن الاتفاق المبدئي خلق مجال لإجراء محادثات حول رفع العقوبات والتعويضات عن أضرار الحرب
- من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
- إيران مستعدة لطمأنة العالم بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إذا لبيت مطالبها
- لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين إيران وأميركا بما في ذلك القضايا النووية مما يستدعي إجراء محادثات جادة
- إبقاء مضيق هرمز مفتوحا سيبقى مشروطا بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
20 :36
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى تتمة
Just in
-
20 :49
بري مرتاح بـ .. حَذَر! (Al-Jadeed) تتمة
-
20 :46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: منشور ترمب عن منع تنفيذ هجمات في لبنان فاجأ مسؤولين كبارا في إسرائيل
-
20 :45
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون تتمة
-
20 :37
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- ٨ مروحيات من طراز أباتشي تساهم في المراقبة وتوفير الردع بمنطقة مضيق هرمز
- القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران
-
20 :36
مسؤول إيراني كبير لرويترز:
- من شأن الاتفاق المبدئي خلق مجال لإجراء محادثات حول رفع العقوبات والتعويضات عن أضرار الحرب
- من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
- إيران مستعدة لطمأنة العالم بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إذا لبيت مطالبها
- لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين إيران وأميركا بما في ذلك القضايا النووية مما يستدعي إجراء محادثات جادة
- إبقاء مضيق هرمز مفتوحا سيبقى مشروطا بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
-
20 :36
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى تتمة
