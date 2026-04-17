شو الوضع؟ الجنوب يبدأ العودة إلى الجنوب وتناغمٌ أميركي – إيراني... تفجير البيوت متواصل و"التيار": الدولة هي المرجعية الوحيدة
17 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
هي لحظة انتظرها اللبنانيون، بعد حربٍ قاسية. هي لحظة انتظرها من اشتاق إلى ضيعته ومنزله وحديقته وأرزاقه، فلا عجبَ إن عاد أهل الأرض إلى الأرض كما حصل في محطات سابقة. لكن دون عودة الجنوب إلى الجنوب فعلياً، بما يعني انسحاب الإحتلال، وبسط سلطة الجيش، وإعادة الإعمار والنازحين، مسافةٌ غير قصيرة. والفرحة بالعودة، لا تزال تنتظر أفعالاً على الأرض، في ظل غموض يلف كل المسائل. وإذا كان ترامب قد تبادلَ الرسائل الإيجابية مع إيران، فإن الجنوب لا يزال حزيناً، مع تواصل تفجير المنازل كما في بنت جبيل وبلداتٍ أخرى، وما لم تُكفكَف دموع اللبنانيين والجنوبيين، فلا مصلحة لأي قوة عالمية أم إقليمية، يمكن أن تنسينا واقعنا وأحزاننا وقضيتنا في تحرير الأرض. وما لم تُبنى دولةٌ قوية ببسط سلطتها وجيشها، فلا "انتصارَ" يمكن الحديث عنه...
عملياً، بدأ مسار العودة. لكن الإحتلال الإسرائيلي بقي بالمرصاد، سواء بمواصلة الإستهدافات والإغتيالات، أو تفجير المنازل. دونالد ترامب من جهته كان اعلن أن على إسرائيل أن تلتزم وقف النار مع لبنان واستهدافه، لكن الحقيقة الميدانية كانت مختلفة. فلبنيامين نتنياهو تفسيراته التي يحاول فيها التعويض عن صدمة حكومته وشعبه. أما من جهة السلطة اللبنانية، فرئيس الجمهورية جوزاف عون كان أعلن خلال نهار الجمعة أن المطلوب تحرير الأرض وتحقيق الإنسحاب، فيما يوجه كلمة ليلة الجمعة إلى اللبنانيين.
ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه على الإطلاق، وأن أي مس بهاتين الركيزتين من أي جهة كان هو مساس لوجود لبنان وهدية مجانية للعدو الإسرائيلي ومشاريعه".
ويقى الجوهر والأساس في ما طرحه التيار الوطني الحر من إطار متكامل وغير مجتزأ. فعقب وقف النار، أكد "التيار" في بيان له أن الدولة هي المرجعية الوحيدة في بسط سلطتها، داعياً إلى التوحد خلف مسار انسحاب الإحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الأعمار. وشدد "التيار" في بيانه على أنَّ بسط الدولة سلطتها يعني تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، على أن يلي ذلك خطة أمن وطنية، لافتاً إلى ضرورة إطلاق مسار تفاوضي إطلاق مسار تفاوضي واضح ومحدد الأهداف، يهدف إلى تثبيت حقوق لبنان السيادية، وترسيم حدوده بشكل نهائي، بعيداً عن أي مسار إستسلامي مفروض على لبنان ومعيب بحق شعبه.
وعلى المستوى الأميركي – الإيراني، فتحت إيران مضيق هرمز، فجاء الرد من ترامب بالغ الإيجابية بشكر طهران على خطوتها، فيما رأى أن الإتفاق مع إيران سيجعل "إسرائيل آمنة".
Just in
20 :49
بري مرتاح بـ .. حَذَر! (Al-Jadeed) تتمة
20 :46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: منشور ترمب عن منع تنفيذ هجمات في لبنان فاجأ مسؤولين كبارا في إسرائيل
20 :45
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون تتمة
20 :37
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- ٨ مروحيات من طراز أباتشي تساهم في المراقبة وتوفير الردع بمنطقة مضيق هرمز
- القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران
20 :36
مسؤول إيراني كبير لرويترز:
- من شأن الاتفاق المبدئي خلق مجال لإجراء محادثات حول رفع العقوبات والتعويضات عن أضرار الحرب
- من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
- إيران مستعدة لطمأنة العالم بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إذا لبيت مطالبها
- لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين إيران وأميركا بما في ذلك القضايا النووية مما يستدعي إجراء محادثات جادة
- إبقاء مضيق هرمز مفتوحا سيبقى مشروطا بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
20 :36
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى تتمة
