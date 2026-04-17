شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة السنديانة – عكار الرقيب بلال خالد الذي كان قد استشهد بتاريخ 17 /4 /2026، بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة باب التبانة – طرابلس.





استُهل التشييع بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرت مراسم تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.



وأُقيم حفل التأبين بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد ألقى كلمة أكد فيها مناقبية الشهيد وشجاعته واندفاعه في أداء الواجب، لافتًا إلى أنّ الجيش مستمر في ملاحقة المجرمين والمخلّين بالأمن وإحباط محاولتهم زعزعة الاستقرار الداخلي.