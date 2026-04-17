Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
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17 April 2026
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11 secs ago
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source: tayyar.org
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El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en una entrevista con "CNN" que “el Gobierno libanés debe adoptar una postura justa y equilibrada entre la realidad impuesta sobre el terreno y su deseo de alcanzar la paz”.
Y explicó: “Esto debe tener en cuenta el deseo del Gobierno israelí de alcanzar una solución justa, ya que una solución justa exige, por un lado, que Israel tenga su seguridad y sus derechos y, por otro, que el Líbano recupere todos sus derechos, que se libere el territorio de las fuerzas de ocupación israelíes, que cesen las agresiones israelíes y que se permita el regreso de los desplazados a sus pueblos”. Añadió: “La muestra de buena voluntad por parte de Israel pasa por la retirada total de los territorios libaneses, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de alto el fuego de 2024”. Afirmó que “esto es necesario y, a continuación, discutiremos cómo sentar las bases para una paz justa y duradera”.
En cuanto al tema del armamento de Hezbollah, Bassil consideró que “el armamento de Hezbollah está vinculado a dos cuestiones”. Y añadió: “Por un lado, el partido no es solo una milicia militar, sino también una comunidad y un entorno, y ha adquirido su fuerza y sus capacidades a través de la legitimidad que le ha otorgado el Estado durante un largo período de tiempo; desarmar a un grupo como este no es algo que se pueda lograr “pulsando un botón”, especialmente cuando está rodeado de su entorno y su comunidad”. Señaló que “queremos recuperar la exclusividad del uso de las armas por parte del Estado, pero no queremos caer en una guerra civil, y ahí está toda la diferencia”.
Bassil consideró que “si Israel habla en serio de una paz verdadera con el Líbano, no debemos tener un Estado débil y fragmentado en el Líbano, sino que debemos tener un Estado fuerte capaz de construir una paz verdadera, no solo entre el Líbano e Israel, sino también entre los pueblos de ambos países”.
Y añadió: “Esto no puede lograrse mediante los crímenes de guerra que Israel comete a diario, ni mediante la colaboración entre Israel y el Líbano contra un componente de la sociedad libanesa”.
Bassil afirmó que “debemos empujar a Hezbollah a participar en un proceso político en el que se aborden todos los aspectos militares, de seguridad, financieros y económicos”. Y añadió: “Asimismo, debemos presionar a Hezbollah de manera que forme parte del Estado libanés y de su toma de decisiones, no para que domine el Líbano o controle sus decisiones, sino como parte de las instituciones del Estado”.
En respuesta a una pregunta sobre qué impulsaría a Hezbollah a deponer las armas, Bassil afirmó que “en este momento, eso no entra en sus planes” . Y continuó: “Pero debemos trabajar para que lo consideren y debemos hacerles ver que no tienen otra opción que formar parte del consenso libanés para construir un Estado fuerte, y eso se logrará convenciéndoles de que Líbano estará protegido sin sus armas, mediante garantías internacionales y resoluciones de la ONU, así como a través de acuerdos de defensa con potencias internacionales como Estados Unidos y mediante un consenso interno sobre una estrategia de seguridad que defienda a Líbano; y lo más importante es que estará protegido a través de su neutralidad, es decir, no involucrarse en ningún conflicto externo en la región, ya sea israelí o iraní”.
Bassil añadió: “ Hay que convencer a todos los libaneses de que no debemos estar vinculados a ninguna potencia extranjera, ya que somos un Estado independiente que puede vivir en neutralidad y difundir la paz, la prosperidad y la estabilidad en lugar de propagar guerras y conflictos”.
En respuesta a una pregunta sobre las sanciones estadounidenses en su contra, dijo: “Son políticas y la razón es que adopté una postura con el objetivo de preservar la unidad nacional en el Líbano”.
Y añadió: “Hemos pagado un alto precio para evitar una guerra civil en el Líbano y no queremos volver a ser testigos de un conflicto entre las regiones libanesas o entre los componentes de la sociedad libanesa; solo queremos preservar nuestro país y nuestra sociedad en toda la superficie del Líbano, es decir, 10 452 kilómetros cuadrados. Debemos hacer todo lo posible para ser un Estado libre, no subordinado a ninguna potencia extranjera, ni sometido al control de ninguna fuerza interna como Hezbollah, y para que no se nos obligue a seguir agendas externas que puedan amenazar nuestra unidad y nuestra seguridad”.
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