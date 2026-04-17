نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
17 April 2026
32 mins ago
source: tayyar.org
هنأت نقابة صيادلة لبنان في بيان، "اللبنانيين عموما وأهالي الجنوب خصوصا، بقرار وقف إطلاق النار"، آملة أن "يشكل هذا التطور خطوة أولى نحو وقف نهائي للأعمال العدائية وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار وتحرير كامل الأراضي اللبنانية".
وانحنت النقابة "إجلالا لأرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان ومن بينهم عدد كبير من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي الذين أدوا رسالتهم الإنسانية حتى اللحظة الأخيرة"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
ووجهت "تحية تقدير واعتزاز إلى جميع الصيادلة في لبنان لا سيما أولئك الذين صمدوا في أرضهم وأصروا على متابعة واجبهم المهني والإنساني في أصعب الظروف فكانوا خط الدفاع الأول إلى جانب سائر العاملين في القطاع الصحي، والى الصيادلة الذين اضطروا إلى النزوح فحملوا رسالتهم معهم حيثما وجدوا واستمروا في خدمة مجتمعهم بكل ما أوتوا من التزام ومسؤولية، مؤكدين أن الانتماء إلى هذه المهنة يتجاوز المكان والظروف".
19 :17
19 :13
19 :11
19 :09
19 :08
19 :07
17 April 2026
Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
17 April 2026
Bassil à CNN : la paix ne se fera pas au prix des crimes de guerre israéliens et le Hezbollah doit faire partie du consensus libanais
17 April 2026
Bassil to CNN: Peace Cannot Be Achieved Through Israeli War Crimes, and Hezbollah Must Become Part of the Lebanese National Consensus
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
