كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة!
17 April 2026
40 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية البيان التالي:
أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة على وجوده كوطن سيد حر مستقلّ وعلى وحدة أراضيه وسلامة شعبه وتماسكه الداخلي ووحدته الوطنية،عندما خضعت مذعنة للإملاءات الأميركية وذهبت نحو خيار التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني خلافاً للإرادة الوطنيّة واستخفافاً بالميثاق الوطني وبكل مرتكزات القوة في البلد وأولها مقاومته البطلة وشعبه الصامد المضحي.
لقد تدارست كتلة الوفاء للمقاومة الأوضاع في ظل تصعيد العدوان الصهيوني لوتيرة إجرامه ضد لبنان وخلصت إلى التالي:
1- لقد أوقعت السلطة البلد في شر عظيم ومأزق كبير بامتثالها لإدارة واشنطن وخضوعها للإملاءات الإسرائيلية وتنكّرت لكل الالتزامات التي كانت قد أعلنتها كشروط مسبقة للدخول في اية عملية تفاوضية وهي شرط وقف إطلاق النار وانسحاب العدو من الأراض المحتلّة،واختارت اللجوء إلى التفاوض المباشر وحتى من دون تحقّق أيٍ من هذين الشرطين،ما قابله العدو بمزيد من الاعتداءات والمجازر سيما يوم الأربعاء الأسود الذي أدّى إلى ارتقاء مئات الشهداء وما يزيد على الألف جريح في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبإملاء شروطه كاملة على الجانب اللبناني دون أدنى اعتبار لأي مصلحة لبنانية أو سيادة وطنيّة.ولنا أن نسأل الذين انجرفوا بعيداً واندفعوا نحو خيار التفاوض إذا كانوا قد استطاعوا أن يؤدوا خدمة أو يجلبوا نفعاً للبنان باعتماد هذا المسار الذي يكاد يُضيٍّع المصير، كما لنا أن ننبّه أيضاُ إلى مخاطر الانزلاق التدريجي نحو الأفخاخ الاسرائيلية والابتزاز الذي يعتمده العدو مع من يبدون رغبة في التفاوض معه،وذلك عبر استدراجهم لمكالمات هاتفية أو مصافحة أو تبادل تهاني وتعزية.
2- إننا إذ نؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار بحذر شريطة أن يكون شاملاُ لكل المناطق اللبنانيّة بما فيها المنطفة الحدوديّة وأن يكون متضمناُ إيقافاً للأعمال العدائية وتقييداً لحريّة الحركة للعدو،وأن يكون مقدّمة للإنسحاب الإسرائيلي...لقد تمّ الوصول إلى وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى على خلفيّة الضغوطات والإتصالات الإيرانيّة .إنّ تقييد وقف إطلاق النار بمهلة عشرة أيّام هي بهدف إبتزاز الحكومة اللبنانيّة وتسريع مسار المفاوضات المباشرة الذي ستكون له آثار سيئة وخطيرة.
3- تتقدّم الكتلة من أهلنا اللبناينين جميعاً سيما عوائل الشهداء والجرحى بأسمى آيات المواساة لارتقاء الشهداء متمنيّةً الشفاء العاجل للجرحى وترى أن تضحياتهم وصمودهم وثباتهم هو الذي حفظ للبلد عزّته وكرامته وسيحفظ وجوده واستقلاله وسيادته ويحقّق تحريره الكامل بإذن الله.وإذ تتمسّك بخيار المقاومة لمواجهة التغوّل والفجور الصهيوني في استهداف المناطق والبلدات في كلّ المحافظات اللبنانيّة فإنّها تضع مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة والانسانيّة في العالم امام مسؤولياتها إزاء الجرائم والمجازر والتدمير العشوائي والأسلوب الإبادي الذي يعتمده العدو الصهيوني في لبنان تحت مرأى ومسمع الدول التي تدّعي الحرص على الأمن والسلم وحقوق الانسان.
4- لقد وضعت السلطة نفسها والبلد أمام استحقاقات خطيرة ،باعتمادها نهج التفريط والتنازل والاستسلام لإرادة العدو،ولم تستطع دبلوماسيتها وبكائياتها المزعومة أن تحفظ روحاً أو تمنع اعتداء على الأرض والسيادة بل وضعت لبنان أمام مسار خطير يتمثّل بعدم قدرته على تلبية مطالب العدو الصهيوني وشروطه التعجيزيّة والتي تمسّ بالسيادة الوطنيّة وأمن الوطن وسلمه الداخلي وتهدّد بسلب ثرواته الطبيعيّة.
5- سجلت المقاومة قبل اعلان وقف اطلاق النار استمراراً في تصديها البطولي لمحاولات العدو الإسرائيلي إحتلال قرانا الجنوبيّة في سجل المقاومون ملاحم أسطوريّة رغم حجم الغارات والقصف والتدمير منعوا العدو من تثبيت نقاط ارتكازه فيما كان يبحث خائباً عن صورة انتصار تعوّض حجم اخفاقاته.لقد توقفت الكتلة عند معركة بنت جبيل التي أراد منها العدو تحقيق انجاز وهمي،ولكن المقاومين أفشلوا مساعيه من خلال صمودهم وعظيم تضحياتهم،فلجأ هذا العدو كعادته إلى التدمير واعتماد سياسة الأرض المحروقة. إن صمود بنت جبيل هو نموذج حي لإرادة المقاومة وتضحيات ضعبها، بإرادة لا تنكسر وعزيمة لا تلين.
Just in
19 :17
رويترز عن مصادر أمنية عراقية: مقتل 3 من المعارضة الكردية الإيرانية في قصف بمسيرة على معسكر قرب أربيل
19 :13
السيد : " ماذ بعد؟! " تتمة
19 :11
وفيق صفا: حزب الله لن يسلم سلاحه مطلقاً ولن نقبل بالعودة إلى اتفاق يشبه اتفاق العام 2024
19 :09
ترامب لوكالة "بلومبرغ": برنامج إيران النووي سيتوقف بالكامل لأجل غير مسمى ولن تحصل على أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة
19 :08
طوارىء الصحة: شهيد و3 جرحى جراء غارة استهدفت دراجة وسيارة على طريق عام كونين - بيت ياحون
19 :07
سلام: قرار الحكومة المتعلّق بالتشدّد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها لا رجوع عنه، وسوف نتشدّد بتطبيقه
ترامب: "قصف لبنان محظور" !
العميد مسلم: ننبه من لمس أي شيء مشبوه ونطلب إبلاغنا فورًا وعدم الاقتراب من المنازل المتصدعة
"المستثمر الوحيد هو الدولة"… السيّد: الصمود يجب أن يُترجم مكاسب سيادية
خرق للهدنة.. ماذا جرى؟
وزارة الأشغال بدأت التنفيذ الميداني فجراً لإعادة وصل لبنان وأطلقت خطة شاملة للطرق والجسور(بالصور)
نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار ...ولكن بشرط
الحصيلة غير النهائية للعدوان : 2294 شهيدا و7544 جريحا
بالفيديو: قبل وقف إطلاق النار بدقائق.. إستشهاد ممثل لبناني وابنته!
وزيرة الخارجية البريطانية: القرار 1701 هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن
المفتي قبلان: أي حكومة تصرّ على العمل ضد المقاومة يجب إسقاطها
عقل: همنا الوحيد بناء الدولة
كاتس: سلاح "الحزب" سيُنزَع... بالوسائل السياسية أو بالعمليات العسكرية!
التيار الوطني الحر تعليقاً على وقف النار: رفض الإحتلال وبسط سيادة الدولة يستوجب تسليم سلاح "الحزب" للجيش
بري: الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه
سامي كليب: هذا البند لوحده كفيل بتفجير اتفاق وقف النار!
وهاب يدعو لاستقالة حكومة سلام!
الجيش نعى الرقيب الشهيد بلال خالد
بالصّور: أضرار في مركز تبنين للصليب الأحمر بسبب غارة أمس
أمطارٌ موحلة ورياح ناشطة... إليكم طقس الـweekend!
السيد : " ماذ بعد؟! "
17 April 2026
Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
17 April 2026
Bassil à CNN : la paix ne se fera pas au prix des crimes de guerre israéliens et le Hezbollah doit faire partie du consensus libanais
17 April 2026
Bassil to CNN: Peace Cannot Be Achieved Through Israeli War Crimes, and Hezbollah Must Become Part of the Lebanese National Consensus
17 April 2026
ترامب: "قصف لبنان محظور" !
17 April 2026
العميد مسلم: ننبه من لمس أي شيء مشبوه ونطلب إبلاغنا فورًا وعدم الاقتراب من المنازل المتصدعة
17 April 2026
"المستثمر الوحيد هو الدولة"… السيّد: الصمود يجب أن يُترجم مكاسب سيادية
17 April 2026
خرق للهدنة.. ماذا جرى؟
17 April 2026
وزارة الأشغال بدأت التنفيذ الميداني فجراً لإعادة وصل لبنان وأطلقت خطة شاملة للطرق والجسور(بالصور)
17 April 2026
نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
17 April 2026