قتلت غارة معادية إسرائيلية الممثل اللبناني الشهيد علي يونس وابنته الشهيدة سيلين، في قصف طال منزله في قرية اللوبية، جنوبي لبنان، قبل سريان وقف إطلاق النار بنصف ساعة منتصف ليل أمس الخميس.



وفي مفارقة تراجيدية، أكّد الممثل الراحل شعوره بحالة من "حبس الأنفاس" في آخر منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "فايسبوك"، قبيل ساعات من مقتله.



وقال: "في جنوب لبنان حالة من "حبس الأنفاس" والترقّب الشديد، حيث يتأرجح الوضع بين أمل في هدنة إنسانية مرتقبة وبين تصعيد ميداني عنيف يهدف إلى فرض وقائع جديدة قبل وقف النار".



وأضاف: " أي إتفاق يجب ألا يمنح إسرائيل حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية ويجب أن تمنح المقاومة حق الردّ كي لا ينطبق علينا المثل القائل كأنك يا بو زيد ما غزيت".











