كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل:



"منذ بضع سنوات ونحن نعيش تحولاً سياسياً واقتصادياً كبيراً في منطقتنا، يترافق مع مآسٍ ومظالم ومصاعب...

همنا الوحيد إعادة بناء الدولة اللبنانية بمختلف مكوناتها، بوعي وطموح، بعيداً عن الشعبوية!

وبدورها، ستؤمن الدولة مستقبلاً لجيل الشباب المرهق من الحروب!

السياسة مسؤولية لا مجرد منصب، والمسؤولية تنبع من محبة الوطن وأهله."