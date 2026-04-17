أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أنّ "العملية البرية في لبنان ومهاجمة "حزب الله" في كل أنحاء لبنان حققت إنجازات كثيرة لكنها لم تكتمل".

وقال: "إذا تجدّدت الحرب سنعمل على إخراج السكان من الحيّز الواقع بين المنطقة الأمنية ونهر الليطاني من جديد"، مضيفاً: "المنطقة بين الحزام الأمني وخط الليطاني لا تزال غير خالية من المسلّحين وسنواصل السيطرة على جميع الأماكن التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".

وتابع: "سيتمّ نزع سلاح "حزب الله" جنوبي الليطاني إما بالوسائل السياسية أو بالعمليات العسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار".