Tayyar Article
قوى الأمن: ندعو ذوي المفقودين إلى الحضور يوميًا لإعطاء عينات DNA بهدف التعرّف إلى الضحايا المجهولي الهوية
-
17 April 2026
-
48 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
14 :42
وزير الداخلية أحمد الحجار من قصر بعبدا:
- نأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير رغم التحديات القائمة ونعمل بقيادة رئيس الجمهورية على استعادة أرضنا ووقف الاعتداءات بشكل كامل إلى جانب تأمين ما يلزم لإعادة الإعمار
- أحيّي اللبنانيين جميعًا ولا سيما الجرحى متمنيًا لهم الشفاء العاجل كما أحيّي النازحين ومن استقبلهم ما يثبت أن اللبنانيين يقفون إلى جانب بعضهم البعض
- أبناء الجنوب تحملوا الكثير وآن الأوان للعودة وإعادة الإعمار ولا شيء يؤمن الحياة الكريمة والإستقرار سوى الإلتفاف حول الدولة
-
14 :32
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه بإلقاء مواد خطرة على سفارة إسرائيل في لندن باستخدام طائرة مسيرة
-
14 :31
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: تعزيز الأمن في محيط سفارة إسرائيل في لندن بعد اشتباه بحدث أمني
-
14 :27
منتج لبناني شهير: آن الأوان لنختار الحياة لا الحرب تتمة
-
14 :13
الرئيس جوزاف عون أمام وفد من نواب بيروت:
- المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة وأنظار العالم متجهة نحو لبنان وموقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة واستعادة الأسرى
- وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعمًا محليًا وخارجيًا وكانت من أبرز مظاهره ما أعلنه ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس من دعم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه إضافة إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني لإنهاء معاناته واستعادة عافيته
- إن الجيش اللبناني سوف يلعب دورًا أساسيًا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وإنهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم إلى قراهم وبلداتهم بأنّ لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية
- اللبنانيون الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية هم اليوم أمام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي وهذه الفرصة لا يجوز أن نضيّعها لأنّها قد لا تتكرر
-
14 :05
الرئيس الإيراني بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة
-
-
Other stories
-
-
-
التيار الوطني الحر تعليقاً على وقف النار: رفض الإحتلال وبسط سيادة الدولة يستوجب تسليم سلاح "الحزب" للجيش
-
بري: الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه
-
سامي كليب: هذا البند لوحده كفيل بتفجير اتفاق وقف النار!
-
وهاب يدعو لاستقالة حكومة سلام!
-
الجيش نعى الرقيب الشهيد بلال خالد
-
بالصّور: أضرار في مركز تبنين للصليب الأحمر بسبب غارة أمس
-
أمطارٌ موحلة ورياح ناشطة... إليكم طقس الـweekend!
-
البطريرك الراعي من القريّة: كفى حروبًا السلام خيارنا ورسالتنا
-
الحجار: المرحلة الحالية تتطلب جهدًا مضاعفًا وتنسيقًا كاملًا مع الجيش
-
توقيف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية
-
من وهم التعافي إلى الانكماش
-
لبنان وهدنة الألغام الثلاثة: نتنياهو يُرضي ترامب ويكسب الوقت
-
هدنة هشّة.. أم مسار سلام؟
-
خلاف على أبوّة وقف النار
-
تسعيرة جديدة للمحروقات
-
فريد البستاني يرحّب بإعلان وقف إطلاق النار ويأمل بعودة النازحين وبسط سلطة الدولة
-
الملف اللبناني على نار حامية
-
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب
-
بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا
-
ترامب: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الإصابة تهدّد مشاركة المغربي نايف أكرد في كأس العالم 2026
-
-
17 April 2026
-
منتج لبناني شهير: آن الأوان لنختار الحياة لا الحرب
-
-
17 April 2026
-
أمهات الأسرى يواجهن «قانون الإعدام» بقلوبٍ معلّقة بين الحياة والموت
-
-
17 April 2026
-
جدل في هوليوود بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي لتجسيد دور الراحل فال كيلمر
-
-
17 April 2026
-
بوش الألمانية تتكبد خسائر سنوية لأول مرة منذ 2009
-
-
17 April 2026
-
عقل: همنا الوحيد بناء الدولة
-
-
-
17 April 2026
-
كاتس: سلاح "الحزب" سيُنزَع... بالوسائل السياسية أو بالعمليات العسكرية!
-
-
-
17 April 2026
-
أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران
-
-
-
17 April 2026
-
إصابة تلاحق ديوكوفيتش وتهدد مشاركته في بطولة مدريد المفتوحة
-
-
17 April 2026
-
كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟
-
-
17 April 2026