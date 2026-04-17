التيار الوطني الحر تعليقاً على وقف النار: رفض الإحتلال وبسط سيادة الدولة يستوجب تسليم سلاح "الحزب" للجيش
مع دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ، يرى التيار الوطني الحر فرصة وطنية مفصلية يجب مقاربتها بأعلى درجات المسؤولية، بعيدًا عن منطق تسجيل النقاط أو الاستثمار السياسي الضيّق.
يدعو التيار الحكومة إلى وضع مسار واضح يعيد تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة في القرار السيادي والأمني والعسكري، وإلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين عودة المهجّرين إلى قراهم وبيوتهم في الجنوب بكرامة وأمان، بما يمنع اسرائيل من فرض أي أمر واقع يقوم على إفراغ الأرض من أهلها وبما يلزمها الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة.
إن تثبيت وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا عبر التزام وطني واضح بالثوابت الآتية:
أولًا: إن مسؤولية الدفاع عن لبنان وحماية حدوده وسيادته هي مسؤولية حصرية للدولة اللبنانية، التي يجب أن تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وأن تبسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، بما يستوجب تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني ضمن إطار وطني يسهّل التنفيذ ويستتبع بخطة أمن وطني فورية تحمي لبنان، مقابل ضمانات دولية وقرارات أمميّة معلنة تحول دون أي اعتداء إسرائيلي.
ثانيًا: يرفض التيار أي شكل من أشكال الاحتلال، المباشر أو غير المباشر، ويتمسك بحق لبنان الكامل في استعادة جميع أراضيه وصون حقوقه وثرواته البرية والبحرية، بما فيها الموارد الغازية والنفطية والمائية، وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ثالثًا: يدعو التيار إلى انخراط جميع القوى اللبنانية، وفي مقدّمها حزب الله، في مشروع الدولة، بما يعزز وحدة القرار الوطني ويحصّن الساحة الداخلية من مخاطر الانقسام.
رابعًا: يرى التيار أن المرحلة المقبلة تفرض إطلاق مسار تفاوضي واضح ومحدد الأهداف، يهدف إلى تثبيت حقوق لبنان السيادية، وترسيم حدوده بشكل نهائي، وضمان أمنه واستقراره بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، وبعيداً عن أي مسار إستسلامي مفروض على لبنان ومعيب بحق شعبه.
خامسًا: يشدد التيار على ضرورة الإسراع في إعداد خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، وتأمين عودة المهجّرين وتعويض المتضررين، بما يعيد الثقة بين الدولة والمواطن.
إن التيار الوطني الحر، إذ يواكب هذه المرحلة الدقيقة، يؤكد أن بناء دولة قوية، سيدة، حرة وقادرة، هو السبيل الوحيد لحماية لبنان من الحروب المتكررة، وتحويل أي تهدئة إلى استقرار دائم قائم على السيادة الكاملة والقرار الوطني المستقل.
فلبنان لا يُحمى إلا بدولته، ولا تُصان سيادته إلا بوحدة قرارها وحرية إرادتها.
14 :42
وزير الداخلية أحمد الحجار من قصر بعبدا:
- نأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير رغم التحديات القائمة ونعمل بقيادة رئيس الجمهورية على استعادة أرضنا ووقف الاعتداءات بشكل كامل إلى جانب تأمين ما يلزم لإعادة الإعمار
- أحيّي اللبنانيين جميعًا ولا سيما الجرحى متمنيًا لهم الشفاء العاجل كما أحيّي النازحين ومن استقبلهم ما يثبت أن اللبنانيين يقفون إلى جانب بعضهم البعض
- أبناء الجنوب تحملوا الكثير وآن الأوان للعودة وإعادة الإعمار ولا شيء يؤمن الحياة الكريمة والإستقرار سوى الإلتفاف حول الدولة
14 :32
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه بإلقاء مواد خطرة على سفارة إسرائيل في لندن باستخدام طائرة مسيرة
14 :31
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: تعزيز الأمن في محيط سفارة إسرائيل في لندن بعد اشتباه بحدث أمني
14 :27
منتج لبناني شهير: آن الأوان لنختار الحياة لا الحرب تتمة
14 :13
الرئيس جوزاف عون أمام وفد من نواب بيروت:
- المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة وأنظار العالم متجهة نحو لبنان وموقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة واستعادة الأسرى
- وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعمًا محليًا وخارجيًا وكانت من أبرز مظاهره ما أعلنه ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس من دعم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه إضافة إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني لإنهاء معاناته واستعادة عافيته
- إن الجيش اللبناني سوف يلعب دورًا أساسيًا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وإنهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم إلى قراهم وبلداتهم بأنّ لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية
- اللبنانيون الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية هم اليوم أمام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي وهذه الفرصة لا يجوز أن نضيّعها لأنّها قد لا تتكرر
14 :05
الرئيس الإيراني بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة
الإصابة تهدّد مشاركة المغربي نايف أكرد في كأس العالم 2026
17 April 2026
منتج لبناني شهير: آن الأوان لنختار الحياة لا الحرب
17 April 2026
أمهات الأسرى يواجهن «قانون الإعدام» بقلوبٍ معلّقة بين الحياة والموت
17 April 2026
جدل في هوليوود بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي لتجسيد دور الراحل فال كيلمر
17 April 2026
بوش الألمانية تتكبد خسائر سنوية لأول مرة منذ 2009
17 April 2026
عقل: همنا الوحيد بناء الدولة
17 April 2026
كاتس: سلاح "الحزب" سيُنزَع... بالوسائل السياسية أو بالعمليات العسكرية!
17 April 2026
أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران
17 April 2026
إصابة تلاحق ديوكوفيتش وتهدد مشاركته في بطولة مدريد المفتوحة
17 April 2026
كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟
17 April 2026