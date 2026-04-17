كتب الإعلامي سامي كليب:

"هذا البند ادناه في مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل كفيل لوحده بتفجير وقف إطلاق النار في اي وقت ، ويقيني ان نتنياهو سيخرق الاتفاق قريبا رغم كل ضغوط ترامب

يقول البند:

تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية. ولن تعيق الهدنة هذا الحق. إلى جانب ذلك، لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، داخل الأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً."