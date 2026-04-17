نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد بلال خالد، الذي استشهد بتاريخ 17 /4 /2026 بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة باب التبانة - طرابلس.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

"- من مواليد 3 /3 /1993 السنديانة ـــ عكار.

- تطوع في الجيش بتاريخ 25 /10 /2018.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ 17 /4 /2026 الساعة 12.00 من أمام مستشفى طرابلس الحكومي إلى بلدة السنديانة – عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي يومَي السبت والأحد بتاريخَي 18 و19 /4 /2026 ابتداءً من الساعة 10.00 حتى آذان المغرب في قاعة مسجد بلدة السنديانة، ويوم الإثنين بتاريخ 20 /4 /2026 في مسجد الحميدي – الزاهرية – طرابلس".