نشر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه على منصة "إكس": "أضرار مادية جسيمة جرّاء غارة إسرائيلية بالقرب من مركز تبنين (قضاء بنت جبيل)، الذي يضم غرفة عمليات إقليمية ومركز إسعاف وطوارىء ومركز إدارة كوارث، فجر ١٦ نيسان ٢٠٢٦."