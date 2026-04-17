الحجار: المرحلة الحالية تتطلب جهدًا مضاعفًا وتنسيقًا كاملًا مع الجيش
17 April 2026
source: tayyar.org
اطّلع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، عبر اتصال من بُعد مع ضباط غرفة العمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على التدابير والإجراءات التي تنفذها قطعات المديرية على الأرض مواكبةً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدّد على أن "المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً وتنسيقاً كاملاً مع الجيش اللبناني، لمواكبة عودة الأهالي إلى عدد من القرى والبلدات، وذلك من خلال تكثيف تدابير حفظ الأمن والنظام، وتأمين انسيابية حركة السير".
وفي اتصال مع المحافظين المعنيين، أكّد الوزير الحجار "ضرورة البقاء في أعلى درجات الجهوزية، وإيلاء عناية خاصة للأهالي، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم".
كما طلب الوزير الحجار، خلال اتصال مع المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، "المشاركة الفاعلة في عمليات رفع الأنقاض، والاستجابة السريعة لنداءات المواطنين".
Just in
11 :23
حزب الله في بيان: نفذنا على مدى 45 يومًا 2184 عملية عسكرية ضدّ العدو الإسرائيلي ويد مجاهدينا ستبقى على الزناد تحسبًا لغدر العدو
11 :22
الجيش نعى الرقيب الشهيد بلال خالد تتمة
11 :19
النائب علي فياض من مدينة النبطية: المذكرة الصادرة عن الخارجية الأميركية بالغة الخطورة إذ لم تتضمن أي إشارة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية
11 :16
بالصّور: أضرار في مركز تبنين للصليب الأحمر بسبب غارة أمس تتمة
11 :08
أمطارٌ موحلة ورياح ناشطة... إليكم طقس الـweekend! تتمة
10 :48
البطريرك الراعي من القريّة: كفى حروبًا السلام خيارنا ورسالتنا تتمة
توقيف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية
من وهم التعافي إلى الانكماش
لبنان وهدنة الألغام الثلاثة: نتنياهو يُرضي ترامب ويكسب الوقت
هدنة هشّة.. أم مسار سلام؟
خلاف على أبوّة وقف النار
تسعيرة جديدة للمحروقات
فريد البستاني يرحّب بإعلان وقف إطلاق النار ويأمل بعودة النازحين وبسط سلطة الدولة
الملف اللبناني على نار حامية
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب
بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا
ترامب: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
تحويل الأيام العشرة إلى مدخلٍ لترتيب أشمل...
إصرار إيران على شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
بداية إنهاء الحرب في الجنوب وكل لبنان
بنت جبيل لم تسقط
سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي
بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة
الجيش نعى الرقيب الشهيد بلال خالد
17 April 2026
بالصّور: أضرار في مركز تبنين للصليب الأحمر بسبب غارة أمس
17 April 2026
أمطارٌ موحلة ورياح ناشطة... إليكم طقس الـweekend!
17 April 2026
البطريرك الراعي من القريّة: كفى حروبًا السلام خيارنا ورسالتنا
17 April 2026
توقيف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية
17 April 2026
من وهم التعافي إلى الانكماش
17 April 2026
لبنان وهدنة الألغام الثلاثة: نتنياهو يُرضي ترامب ويكسب الوقت
17 April 2026
هدنة هشّة.. أم مسار سلام؟
17 April 2026
خلاف على أبوّة وقف النار
17 April 2026
تسعيرة جديدة للمحروقات
17 April 2026