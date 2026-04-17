اطّلع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، عبر اتصال من بُعد مع ضباط غرفة العمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على التدابير والإجراءات التي تنفذها قطعات المديرية على الأرض مواكبةً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد على أن "المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً وتنسيقاً كاملاً مع الجيش اللبناني، لمواكبة عودة الأهالي إلى عدد من القرى والبلدات، وذلك من خلال تكثيف تدابير حفظ الأمن والنظام، وتأمين انسيابية حركة السير".

وفي اتصال مع المحافظين المعنيين، أكّد الوزير الحجار "ضرورة البقاء في أعلى درجات الجهوزية، وإيلاء عناية خاصة للأهالي، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم".

كما طلب الوزير الحجار، خلال اتصال مع المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، "المشاركة الفاعلة في عمليات رفع الأنقاض، والاستجابة السريعة لنداءات المواطنين".