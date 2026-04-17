أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، مسجلًا ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأصناف، على النحو الآتي:



بنزين 95 أوكتان: 2,390,000(+4,000) ليرة لبنانية

بنزين 98 أوكتان: 2,431,000 (+4,000) ليرة لبنانية

المازوت: 2,497,000 (+2,000) ليرة لبنانية

الغاز: 1751.000 ليرة لبنانية