

دوّن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب الدكتور فريد البستاني، على حسابه على منصة "X":

"إن إعلان وقف إطلاق النار خبر مفرح ويثلج القلب. أهنّئ جميع اللبنانيين، على أمل أن يصبح دائماً، وأن يتكلّل ببسط الدولة سلطتها على كامل أرض الوطن، وأن يتمكّن جميع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم من العودة إليها وإعادة بنائها في أسرع وقت. الرحمة للشهداء الذين سقطوا، والشفاء العاجل للمصابين والجرحى. لبنان ما بيموت."