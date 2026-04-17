وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب
-
17 April 2026
-
8 secs ago
-
-
source: الديار
-
أفادت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة “الديار”، بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نحو كبير على نتنياهو لالزامه بوقف النار، لاسباب عديدة، اهمها انه يريد ان يتابع التفاوض مع الجانب الايراني ضمن هوامش محددة ودون عقبات قد تؤثر سلبا على مسار الاتصالات السياسية القائمة، خصوصا ان الايرانيين يتمسكون بمسالة وقف النار في لبنان.
كما ان ترامب يرغب في الاستثمار في هذا الملف لاحقا لمحاولة اخراجه من سياق التفاهمات الاقليمية لاجراء اتفاق ثنائي يعمل على الاستعجال في اتمامه،وهو ما ترجمه بقوله انه سيدعو الرئيس عون ونتنياهو الى البيت الابيض مكلفا فانس وروبيو بالعمل على هذا الملف.
وتلفت تلك الاوساط، الى ان ثمة مسألة شخصية «غريبة» تتعلق برغبة ترامب بتسجيل نقطة على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من خلال ابعاد باريس عن دورها التاريخي في لبنان..
-
Just in
-
08 :32
"الوكالة الوطنية": سحب جثة شهيد وجريح من مبنى في صور
-
08 :23
الطاقة الدولية: العودة لمستويات إنتاج ما قبل حرب إيران قد تستغرق عامين
-
08 :15
الملف اللبناني على نار حامية تتمة
-
08 :11
موكب البطريرك الراعي انطلق إلى قرى جزين في زيارة راعوية إنمائية
-
08 :03
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
-
07 :54
بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا (الشرق الأوسط) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا
-
ترامب: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
-
تحويل الأيام العشرة إلى مدخلٍ لترتيب أشمل...
-
إصرار إيران على شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
-
بداية إنهاء الحرب في الجنوب وكل لبنان
-
بنت جبيل لم تسقط
-
سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله
-
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي
-
بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة
-
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
-
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
-
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
-
حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
-
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
-
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
-
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
-
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
-
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
