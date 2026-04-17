بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا
17 April 2026
17 secs ago
source: الشرق الأوسط
أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ارتياحه "الحذر" لقرار وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه "التفاوض المباشر" مع إسرائيل. وقال إن نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف خلال اتصال بينهما، صباح الخميس ، أن وقف النار تم وفق صيغة شاملة ضمّت إيران.
وقال بري، في اتصال مع "الشرق الأوسط" بُعيد صدور الإعلان، إن هذا الاتفاق هو لعشرة أيام مبدئياً، مؤكداً أنه لن يوجّه نداء لعودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، قبل التأكد من نضج الظروف الملائمة، خصوصاً أن الإعلان لا يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي اللبنانية في هذه المرحلة.
