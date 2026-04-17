تحويل الأيام العشرة إلى مدخلٍ لترتيب أشمل...
17 April 2026
38 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قال مرجع سياسي بارز لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ وقف النار المعلن ما زال موقتاً، وصحيح أنّ إسرائيل لا تزال تربطه بحساباتها الأمنية وتتعامل معه بوصفه مساحة اختبار لا تسوية نهائية، لكن الصحيح أيضاً أنّ لبنان لا يملك ترف رفض أي نافذة تخفّف النار وتفتح الباب أمام مفاوضات أوسع.
فالتفاوض هنا ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة دولة. والرهان الفعلي يجب أن يكون على تحويل الأيام العشرة إلى مدخلٍ لترتيب أشمل: تثبيت الهدوء، حماية المدنيين، تحريك القنوات السياسية، وفرض حضور الدولة اللبنانية بوصفها الجهة الوحيدة المخوّلة الكلام باسم لبنان.
وإذا كان ترامب قد وضع ثقله الشخصي خلف هذا المسار، وإذا كانت عواصم عربية وأوروبية سارعت إلى احتضانه، فإنّ المسؤولية اللبنانية تصبح مضاعفة في عدم تبديد هذه اللحظة».
Just in
08 :32
"الوكالة الوطنية": سحب جثة شهيد وجريح من مبنى في صور
08 :23
الطاقة الدولية: العودة لمستويات إنتاج ما قبل حرب إيران قد تستغرق عامين
08 :15
الملف اللبناني على نار حامية تتمة
08 :11
موكب البطريرك الراعي انطلق إلى قرى جزين في زيارة راعوية إنمائية
08 :03
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
08 :01
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب (الديار) تتمة
Other stories
إصرار إيران على شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
بداية إنهاء الحرب في الجنوب وكل لبنان
بنت جبيل لم تسقط
سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي
بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
بالصورة - ترامب بعلن موعد وقف إطلاق النار!
Just in
-
08 :32
"الوكالة الوطنية": سحب جثة شهيد وجريح من مبنى في صور
-
08 :23
الطاقة الدولية: العودة لمستويات إنتاج ما قبل حرب إيران قد تستغرق عامين
-
08 :15
الملف اللبناني على نار حامية تتمة
-
08 :11
موكب البطريرك الراعي انطلق إلى قرى جزين في زيارة راعوية إنمائية
-
08 :03
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
-
08 :01
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب (الديار) تتمة
All news
- Filter
-
الملف اللبناني على نار حامية
17 April 2026
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب
17 April 2026
بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا
17 April 2026
ترامب: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
17 April 2026
إصرار إيران على شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
17 April 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
17 April 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
17 April 2026
بداية إنهاء الحرب في الجنوب وكل لبنان
17 April 2026
بنت جبيل لم تسقط
17 April 2026
سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله
17 April 2026