البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تتساءل جهات دبلوماسية عربية وأجنبية عن كيفية تصرّف رئيس الجمهورية جوزف عون إذا تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدما كان عون قد اشترط وقف إطلاق النار قبل أي خطوة لاحقة فهل يلبي الدعوة ويلتقي نتنياهو كثمن لوقف إطلاق نار تنص الصيغة الأميركية المرافقة له على منح “إسرائيل” حقوقاً على حساب لبنان أهمها تفسير التهديد وحرية التصرف في مواجهته أو استباق أي تهديد مفترض أي العودة إلى صيغة ما بعد وقف النار في تشرين الثاني 2024 مع بقاء الاحتلال في الأراضي التي يحتلها ومنع سكانها من العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم، وبعدما قدّم لبنان التفاوض المباشر يقدّم اللقاء الرئاسي ولا يعلم أحد ماذا يبقى بيد الرئيس اللبناني من أوراق تسعى أميركا و”إسرائيل” إليها وتدفع ثمنها على طاولة التفاوض، خصوصاً أن الثمن الداخلي لمثل هذا الخيار يصعب التنبؤ به؟



كواليس

تساءل مصدر سياسيّ عن سبب تحديد مدة الهدنة بـ 10 أيام بين لبنان و”إسرائيل” إذا كانت ترتبط بمنح التفاوض المباشر فرصة التوصل إلى اتفاق تقول “إسرائيل” وأميركا إنه اتفاق سلام، والـ 10 أيام هي عملياً ما تبقى من مدة الـ 15 يوماً من وقف النار بين واشنطن وطهران مضافاً إليها أسبوع هو المدة المتوقعة لتمديد الهدنة الأميركية الإيرانية. وهذا يعني أن القبول الأميركي الإسرائيلي بالهدنة وتحديد مدّتها محكومان بخلفية التفاوض الأميركي الإيراني، لكن الشروط التي وضعتها واشنطن وتل أبيب لتفسير الاتفاق تمّت صياغتها على خلفيّة الضعف اللبناني الذي ظهر من التفاوض المباشر المجانيّ وما قد يعقبه من تنازلات تشعر واشنطن وتل أبيب أنّهما قادرتان على انتزاعها من السلطة اللبنانيّة في ظل تفسير يمنح “إسرائيل” يداً طليقة في خرق وقف النار متى شاءت ويبقي قواتها تحتل أراضي لبنانيّة وتمنع السكان من العودة إليها.











اللواء: أسرار





لغز

يشكو تجار لبنانيون من ثمن باهظ يدفعونه لدى شحن بضائعهم، نظراً للتوتر الشديد في مضيق هرمز والمنافذ البحرية المرتبطة به.





غمز

يتجه وزير «مختلف» عن زملاء من طائفته الى شقّ طريق مستقل الى نهاية الطريق، كما فهم من مصادر ذات صلة.





همس

مارس ما يمكن وصفه «لوبي لبناني» في المكتب البيضاوي جهداً، تبلغ به مسؤولون، لجهة حمل الرئيس الأميركي على التدخل مباشرة للتخفيف من الضربات على بيروت والضاحية الجنوبية..















نداء الوطن: أسرار



تكرار مسؤولين من "حزب الله" عبارة السفير الإيراني وأنه أبلغهم بوقف إطلاق النار، يعرض محمد رضا شيباني للمساءلة وللملاحقة القانونية لمخالفته القوانين اللبنانية كونه غير مرغوب فيه ومنتحل صفة سفير.



تؤكد مصادر أن السعودية لعبت دورًا فاعلًا مع واشنطن في الوصول إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنه أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



بحسب مراجع اقتصادية، في حال حصلت معاهدة السلام رجال الأعمال الشيعة سيكونون من أكبر المستفيدين من العلاقات الاقتصادية التي ستنشأ مع إسرائيل.